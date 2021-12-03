Лукашенко призвал заниматься контрсанкциями "четко, по-военному"
Президент Лукашенко призвал правительство заниматься контрсанкциями "четко, по-военному"
МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство должно заниматься выработкой антисанкционных мер без волокиты, четко и по-военному.
Как передает агентство Sputnik, глава государства заметил, что Белоруссия не впервые столкнулась с санкционным давлением. Более того, в стране к этому готовились как минимум полгода, и в правительстве существует так называемый антикризисный штаб. "Да и в целом правительство должно заниматься этими вопросами принципиально, без волокиты, четко, по-военному", - приводит агентство слова Лукашенко.
Вчера, 20:30МИД Белоруссии прокомментировал новые санкции ЕС
В четверг ЕС обнародовал очередной пятый по счету пакет персональных санкций по Белоруссии. В него вошли 17 физлиц и 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.