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В храмах Кузбасса началась панихида по погибшим на "Листвяжной"

В храмах Кузбасса началась панихида по погибшим на "Листвяжной" - РИА Новости, 03.12.2021

В храмах Кузбасса началась панихида по погибшим на "Листвяжной"

Панихида по погибшим на шахте "Листвяжная" началась во всех храмах Кузбасса, до этого в память о погибших по всему региону прошло возложение цветов, сообщается... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T05:19

2021-12-03T05:19

2021-12-03T05:19

происшествия

общество

кемеровская область

кемерово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 3 дек - РИА Новости. Панихида по погибшим на шахте "Листвяжная" началась во всех храмах Кузбасса, до этого в память о погибших по всему региону прошло возложение цветов, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.Уточняется, что глава региона возложил цветы на Алее шахтерской славы в поселке Грамотеино.Утром 25 ноября на шахте произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

кемеровская область

кемерово

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происшествия, общество, кемеровская область, кемерово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе