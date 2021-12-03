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Спасатели установили местоположение 14 погибших в "Листвяжной"
Спасатели установили местоположение 14 погибших в "Листвяжной" - РИА Новости, 03.12.2021
Спасатели установили местоположение 14 погибших в "Листвяжной"
Горноспасатели установили местонахождение тел 14 погибших в шахте "Листвяжная", поиск еще 15 погибших шахтеров продолжается, рассказал РИА Новости генеральный... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T04:56
2021-12-03T05:03
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Горноспасатели установили местонахождение тел 14 погибших в шахте "Листвяжная", поиск еще 15 погибших шахтеров продолжается, рассказал РИА Новости генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев.По информации МЧС, за прошедшие сутки на поверхность подняли тела 11 погибших шахтеров.Двадцать пятого ноября в шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них покинули забой, а за оставшимися отправились горноспасатели, которых позднее отозвали из-за угрозы взрыва. В результате происшествия погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.По предварительной версии, произошел взрыв метана."Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
04:56 03.12.2021 (обновлено: 05:03 03.12.2021)
 
Спасатели установили местоположение 14 погибших в "Листвяжной"

Горноспасатели установили местоположение 14 погибших в шахте "Листвяжная"

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкБурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте "Листвяжная"
Бурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Горноспасатели установили местонахождение тел 14 погибших в шахте "Листвяжная", поиск еще 15 погибших шахтеров продолжается, рассказал РИА Новости генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев.
"В настоящее время известно местонахождение 12 шахтеров и двух горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается", — сказал Медведев.
По информации МЧС, за прошедшие сутки на поверхность подняли тела 11 погибших шахтеров.
Двадцать пятого ноября в шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них покинули забой, а за оставшимися отправились горноспасатели, которых позднее отозвали из-за угрозы взрыва. В результате происшествия погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
По предварительной версии, произошел взрыв метана.
"Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России.
"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

Жители поселка Грамотеино Кемеровской области во время возложения цветов к мемориалу работникам Военизированной горноспасательной части на аллее Шахтерская слава
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

Цветы у мемориала работникам Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) на аллее Шахтерская слава в Кемеровской области
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

Цветы в память о погибших на шахте Листвяжная у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании администрации Кемеровской области
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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