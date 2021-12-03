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Спасатели установили местоположение 14 погибших в "Листвяжной"

Спасатели установили местоположение 14 погибших в "Листвяжной" - РИА Новости, 03.12.2021

Спасатели установили местоположение 14 погибших в "Листвяжной"

Горноспасатели установили местонахождение тел 14 погибших в шахте "Листвяжная", поиск еще 15 погибших шахтеров продолжается, рассказал РИА Новости генеральный... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T04:56

2021-12-03T04:56

2021-12-03T05:03

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Горноспасатели установили местонахождение тел 14 погибших в шахте "Листвяжная", поиск еще 15 погибших шахтеров продолжается, рассказал РИА Новости генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев.По информации МЧС, за прошедшие сутки на поверхность подняли тела 11 погибших шахтеров.Двадцать пятого ноября в шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них покинули забой, а за оставшимися отправились горноспасатели, которых позднее отозвали из-за угрозы взрыва. В результате происшествия погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.По предварительной версии, произошел взрыв метана."Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России.

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе