Атомный ледокол "Сибирь" готовится приступить к службе
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского заводаАтомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. "Сибирь", один из самых больших атомных ледоколов в мир, прошел важный этап испытаний – ходовой. Более двух недель в Финском заливе сдаточная команда совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентских организаций проверяла работу механизмов и оборудования.
"В реальных морских условиях протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, проверена работа общесудовых систем, систем автоматики, связи и навигации", – рассказали в пресс-службе Балтийского завода (входит в состав ОСК).
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского заводаАтомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
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Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского заводаАтомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
2 из 4
Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского заводаАтомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
3 из 4
Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского заводаАтомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
4 из 4
Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
1 из 4
Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
2 из 4
Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
3 из 4
Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
4 из 4
Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
В ближайшее время специалисты Балтийского завода займутся устранением недочетов, выявленных в ходе испытаний.
"Замечания всегда есть после ходовых испытаний, для этого их и проводят, чтобы на месте проверить, как взаимодействует система, выявить недочеты. В ближайшее время их исправят. Потом ледокол выйдет еще на несколько дней в море для контроля", – пояснили в пресс-службе.
Ожидается, что судно будет передано заказчику, ФГУП "Атомфлот", до конца этого года.
Это второе судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе, головной ледокол серии "Арктика". Идет строительство еще трех судов – "Урала", "Якутии" и "Чукотки". Планируется, что они начнут службу до 2024 года.
"Они практически идентичны. У них одинаковые размеры, длина, высота, мощность. Это самые большие и мощные ледоколы в мире. Они могут пробивать глыбы льда толщиной 2,8 метра", – отметили в пресс-службе.
Длина ледоколов – 173 метра. Для сравнения, длина первого атомного ледокола "Ленин" – 134 метра, а атомохода "Сибирь" проекта 10520 – 147 метров.
Несмотря на то что значительная часть строительства и испытаний выпала на период пандемии, это не сказалось на работе.
"Мы продолжали работу. Конечно, были паузы, но они были не такого масштаба, чтобы повлиять на сроки строительства ледокола", – отметили в пресс-службе.
Ледоколы сери 22220 должны обеспечивать круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, стать основой гражданского ледокольного флота России.