https://ria.ru/20211203/ledokol-1761617981.html

Атомный ледокол "Сибирь" готовится приступить к службе

Атомный ледокол "Сибирь" готовится приступить к службе - РИА Новости, 03.12.2021

Атомный ледокол "Сибирь" готовится приступить к службе

"Сибирь", один из самых больших атомных ледоколов в мир, прошел важный этап испытаний – ходовой. Более двух недель в Финском заливе сдаточная команда совместно... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:00

2021-12-03T10:00

2021-12-03T10:00

морская держава

балтийский завод

объединенная судостроительная корпорация

атомфлот

россия

морская держава

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. "Сибирь", один из самых больших атомных ледоколов в мир, прошел важный этап испытаний – ходовой. Более двух недель в Финском заливе сдаточная команда совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентских организаций проверяла работу механизмов и оборудования."В реальных морских условиях протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, проверена работа общесудовых систем, систем автоматики, связи и навигации", – рассказали в пресс-службе Балтийского завода (входит в состав ОСК).В ближайшее время специалисты Балтийского завода займутся устранением недочетов, выявленных в ходе испытаний."Замечания всегда есть после ходовых испытаний, для этого их и проводят, чтобы на месте проверить, как взаимодействует система, выявить недочеты. В ближайшее время их исправят. Потом ледокол выйдет еще на несколько дней в море для контроля", – пояснили в пресс-службе.Ожидается, что судно будет передано заказчику, ФГУП "Атомфлот", до конца этого года.Это второе судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе, головной ледокол серии "Арктика". Идет строительство еще трех судов – "Урала", "Якутии" и "Чукотки". Планируется, что они начнут службу до 2024 года.Длина ледоколов – 173 метра. Для сравнения, длина первого атомного ледокола "Ленин" – 134 метра, а атомохода "Сибирь" проекта 10520 – 147 метров.Несмотря на то что значительная часть строительства и испытаний выпала на период пандемии, это не сказалось на работе."Мы продолжали работу. Конечно, были паузы, но они были не такого масштаба, чтобы повлиять на сроки строительства ледокола", – отметили в пресс-службе.Ледоколы сери 22220 должны обеспечивать круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, стать основой гражданского ледокольного флота России.

https://ria.ru/20210826/lenin-1747257910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

балтийский завод, объединенная судостроительная корпорация, атомфлот, россия, морская держава