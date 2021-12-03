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Морская держава
https://ria.ru/20211203/ledokol-1761617981.html
Атомный ледокол "Сибирь" готовится приступить к службе
Атомный ледокол "Сибирь" готовится приступить к службе - РИА Новости, 03.12.2021
Атомный ледокол "Сибирь" готовится приступить к службе
"Сибирь", один из самых больших атомных ледоколов в мир, прошел важный этап испытаний – ходовой. Более двух недель в Финском заливе сдаточная команда совместно... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:00
2021-12-03T10:00
морская держава
балтийский завод
объединенная судостроительная корпорация
атомфлот
россия
морская держава
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. "Сибирь", один из самых больших атомных ледоколов в мир, прошел важный этап испытаний – ходовой. Более двух недель в Финском заливе сдаточная команда совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентских организаций проверяла работу механизмов и оборудования."В реальных морских условиях протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, проверена работа общесудовых систем, систем автоматики, связи и навигации", – рассказали в пресс-службе Балтийского завода (входит в состав ОСК).В ближайшее время специалисты Балтийского завода займутся устранением недочетов, выявленных в ходе испытаний."Замечания всегда есть после ходовых испытаний, для этого их и проводят, чтобы на месте проверить, как взаимодействует система, выявить недочеты. В ближайшее время их исправят. Потом ледокол выйдет еще на несколько дней в море для контроля", – пояснили в пресс-службе.Ожидается, что судно будет передано заказчику, ФГУП "Атомфлот", до конца этого года.Это второе судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе, головной ледокол серии "Арктика". Идет строительство еще трех судов – "Урала", "Якутии" и "Чукотки". Планируется, что они начнут службу до 2024 года.Длина ледоколов – 173 метра. Для сравнения, длина первого атомного ледокола "Ленин" – 134 метра, а атомохода "Сибирь" проекта 10520 – 147 метров.Несмотря на то что значительная часть строительства и испытаний выпала на период пандемии, это не сказалось на работе."Мы продолжали работу. Конечно, были паузы, но они были не такого масштаба, чтобы повлиять на сроки строительства ледокола", – отметили в пресс-службе.Ледоколы сери 22220 должны обеспечивать круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, стать основой гражданского ледокольного флота России.
https://ria.ru/20210826/lenin-1747257910.html
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балтийский завод, объединенная судостроительная корпорация, атомфлот, россия, морская держава
10:00 03.12.2021
 

Атомный ледокол "Сибирь" готовится приступить к службе

© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского заводаАтомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
Атомный ледокол Сибирь проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. "Сибирь", один из самых больших атомных ледоколов в мир, прошел важный этап испытаний – ходовой. Более двух недель в Финском заливе сдаточная команда совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентских организаций проверяла работу механизмов и оборудования.
"В реальных морских условиях протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, проверена работа общесудовых систем, систем автоматики, связи и навигации", – рассказали в пресс-службе Балтийского завода (входит в состав ОСК).
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского заводаАтомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
Атомный ледокол Сибирь проекта 22220
1 из 4
Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского заводаАтомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
Атомный ледокол Сибирь проекта 22220
2 из 4
Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского заводаАтомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
Атомный ледокол Сибирь проекта 22220
3 из 4
Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского заводаАтомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
Атомный ледокол Сибирь проекта 22220
4 из 4
Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
1 из 4
Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
2 из 4
Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
3 из 4
Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
4 из 4
Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
В ближайшее время специалисты Балтийского завода займутся устранением недочетов, выявленных в ходе испытаний.
"Замечания всегда есть после ходовых испытаний, для этого их и проводят, чтобы на месте проверить, как взаимодействует система, выявить недочеты. В ближайшее время их исправят. Потом ледокол выйдет еще на несколько дней в море для контроля", – пояснили в пресс-службе.
Ожидается, что судно будет передано заказчику, ФГУП "Атомфлот", до конца этого года.
Это второе судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе, головной ледокол серии "Арктика". Идет строительство еще трех судов – "Урала", "Якутии" и "Чукотки". Планируется, что они начнут службу до 2024 года.
"Они практически идентичны. У них одинаковые размеры, длина, высота, мощность. Это самые большие и мощные ледоколы в мире. Они могут пробивать глыбы льда толщиной 2,8 метра", – отметили в пресс-службе.
Длина ледоколов – 173 метра. Для сравнения, длина первого атомного ледокола "Ленин" – 134 метра, а атомохода "Сибирь" проекта 10520 – 147 метров.
Несмотря на то что значительная часть строительства и испытаний выпала на период пандемии, это не сказалось на работе.
Атомный ледокол Ленин
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"Ленин" – первенец мирного атомного флота и помощь во льдах
"Мы продолжали работу. Конечно, были паузы, но они были не такого масштаба, чтобы повлиять на сроки строительства ледокола", – отметили в пресс-службе.
Ледоколы сери 22220 должны обеспечивать круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, стать основой гражданского ледокольного флота России.
 
Морская державаБалтийский заводОбъединенная судостроительная корпорацияАтомфлотРоссияМорская держава
 
 
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