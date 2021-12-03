https://ria.ru/20211203/kuban-1762116162.html

Школы и колледжи Кубани получили новые компьютеры по нацпроекту

Школы и колледжи Кубани получили новые компьютеры по нацпроекту - РИА Новости, 03.12.2021

Школы и колледжи Кубани получили новые компьютеры по нацпроекту

Школы и колледжи Краснодарского края получили новое компьютерное оборудование по нацпроекту "Образование", сообщает администрация региона. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T21:26

2021-12-03T21:26

2021-12-03T21:26

краснодарский край

общество

краснодарский край

колледжи

компьютеры

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нацпроекты

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КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Школы и колледжи Краснодарского края получили новое компьютерное оборудование по нацпроекту "Образование", сообщает администрация региона."Мобильные ноутбуки и многофункциональные устройства поставили в предметные кабинеты 56 школ и девяти колледжей и техникумов края", - говорится в сообщении.Оборудование приобрели в рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"."Современное оборудование позволит использовать в образовательном процессе новые методы и технологии обучения, поможет в организации внеурочных занятий. Педагоги уже прошли курсы повышения квалификации для работы на нем", – приводятся в сообщении слова министра образования, науки и молодежной политики Елены Воробьевой.По ее словам, работа в рамках нацпроекта ведется с прошлого года и будет продолжена в 2022.

https://ria.ru/20211203/kuban-1762050452.html

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краснодарский край

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общество, краснодарский край, колледжи, компьютеры, школы, нацпроекты