https://ria.ru/20211203/krym-1762075419.html

В ОП Крыма рассказали, почему полуостров бескровно вернулся в состав России

В ОП Крыма рассказали, почему полуостров бескровно вернулся в состав России - РИА Новости, 03.12.2021

В ОП Крыма рассказали, почему полуостров бескровно вернулся в состав России

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук, комментируя заявление бывшего советника в конгрессе США Ариэля Коэна, что Украина добровольно отдала России РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:45

2021-12-03T17:45

2021-12-03T17:45

в мире

украина

сша

республика крым

александр форманчук

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук, комментируя заявление бывшего советника в конгрессе США Ариэля Коэна, что Украина добровольно отдала России Крым, заявил, что киевские власти не оказывали вооруженного сопротивления, так как понимали невозможность и бессмысленность этого.Ранее бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн в статье для журнала Newsweek написал, что в 2014 году Украина добровольно отдала России Крым и флот. По его мнению, коррупция и некомпетентность мешают Киеву "перестать зависеть от Москвы"."Власть на Украине на тот момент была парализована и растеряна в результате госпереворота. Поэтому 16-тысячная группировка вооруженных сил Украины в Крыму практически без боя сдала свои позиции. Многие добровольно перешли на сторону российского Крыма. Кроме того, многие в Киеве хорошо понимали, что в Крыму всегда были доминирующие пророссийские настроения, и они просто боялись отдать приказ о вооруженном сопротивлении", - сказал РИА Новости Форманчук.По его словам, то, что крымский референдум прошел без единого выстрела, доказывает, что выбор крымчан был осознанным и добровольным."Крым бескровно перешел в состав России, так как киевское руководство понимало невозможность и бессмысленность оказания какого-либо вооруженного сопротивления и боялось этого. Они осознавали неизбежность возвращения Крыма в Россию", - сказал Форманчук.

https://ria.ru/20211203/krym-1762024272.html

https://ria.ru/20211118/krym-1759563511.html

украина

сша

республика крым

россия

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в мире, украина, сша, республика крым, александр форманчук, россия