В ОП Крыма рассказали, почему полуостров бескровно вернулся в состав России
Глава ОП Крыма Форманчук: Киев осознавал неизбежность возвращения полуострова в Россию
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкЗнаки у пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук, комментируя заявление бывшего советника в конгрессе США Ариэля Коэна, что Украина добровольно отдала России Крым, заявил, что киевские власти не оказывали вооруженного сопротивления, так как понимали невозможность и бессмысленность этого.
Ранее бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн в статье для журнала Newsweek написал, что в 2014 году Украина добровольно отдала России Крым и флот. По его мнению, коррупция и некомпетентность мешают Киеву "перестать зависеть от Москвы".
"Власть на Украине на тот момент была парализована и растеряна в результате госпереворота. Поэтому 16-тысячная группировка вооруженных сил Украины в Крыму практически без боя сдала свои позиции. Многие добровольно перешли на сторону российского Крыма. Кроме того, многие в Киеве хорошо понимали, что в Крыму всегда были доминирующие пророссийские настроения, и они просто боялись отдать приказ о вооруженном сопротивлении", - сказал РИА Новости Форманчук.
По его словам, то, что крымский референдум прошел без единого выстрела, доказывает, что выбор крымчан был осознанным и добровольным.
"Крым бескровно перешел в состав России, так как киевское руководство понимало невозможность и бессмысленность оказания какого-либо вооруженного сопротивления и боялось этого. Они осознавали неизбежность возвращения Крыма в Россию", - сказал Форманчук.
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