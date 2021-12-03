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В Госдуме ответили на слова экс-советника конгресса США Коэна о Крыме
В Госдуме ответили на слова экс-советника конгресса США Коэна о Крыме - РИА Новости, 03.12.2021
В Госдуме ответили на слова экс-советника конгресса США Коэна о Крыме
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, комментируя заявление экс-советника в американском конгрессе Ариэля Коэна, что Украина добровольно отдала России Крым,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:58
2021-12-03T14:58
в мире
украина
сша
республика крым
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, комментируя заявление экс-советника в американском конгрессе Ариэля Коэна, что Украина добровольно отдала России Крым, заявил, что именно США организовали госпереворот на Украине в 2014 году, тем самым дав крымчанам возможность вернуться на историческую родину.Ранее бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн в статье для журнала Newsweek написал, что в 2014 году Украина добровольно отдала России Крым и флот. По его мнению, коррупция и некомпетентность мешают Киеву "перестать зависеть от Москвы".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20211118/krym-1759563511.html
украина
сша
республика крым
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353
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в мире, украина, сша, республика крым, михаил шеремет
14:58 03.12.2021
 
В Госдуме ответили на слова экс-советника конгресса США Коэна о Крыме

Депутат Шеремет: Крым вернулся в Россию после организованного США госпереворота на Украине

© РИА Новости / Максим БлиновСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, комментируя заявление экс-советника в американском конгрессе Ариэля Коэна, что Украина добровольно отдала России Крым, заявил, что именно США организовали госпереворот на Украине в 2014 году, тем самым дав крымчанам возможность вернуться на историческую родину.
Ранее бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн в статье для журнала Newsweek написал, что в 2014 году Украина добровольно отдала России Крым и флот. По его мнению, коррупция и некомпетентность мешают Киеву "перестать зависеть от Москвы".
"Именно США организовали и активно поддерживали государственный переворот на Украине в 2014 году. Они преследовали в том числе цель закрепить военное присутствие и развернуть свой флот в Крыму, но трусость им не позволила совершить свои злые намерения. Крымчане же опередили их, воспользовавшись возможностью и своим законным правом провести референдум и вернуться на историческую родину в Россию", - сказал РИА Новости Шеремет.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Столкновения в центре Киева. 2014 год - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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В миреУкраинаСШАРеспублика КрымМихаил Шеремет
 
 
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