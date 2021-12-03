США признали добровольную передачу Крыма России

03:25 03.12.2021 (обновлено: 11:07 03.12.2021)
В США раскрыли "саботаж" Украины в ситуации с Крымом
Экс-советник в конгрессе США Коэн: в 2014 году Украина добровольно отдала Крым России
По его мнению, коррупция и некомпетентность мешают Киеву "перестать зависеть от Москвы".
"Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный Черноморский флот", — считает Коэн.
Он утверждает, что сейчас Россия "усиливает давление" на Украину за счет "сосредоточения войск" на границе. Кроме того, полагает Коэн, Москва якобы использует энергетическую зависимость Киева.
18 ноября, 04:00В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России
В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.
В Москве эти обвинения неоднократно опровергали. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
При этом министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. По данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил.