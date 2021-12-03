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США признали добровольную передачу Крыма России
В США раскрыли "саботаж" Украины в ситуации с Крымом - РИА Новости, 03.12.2021
США признали добровольную передачу Крыма России
В 2014 году Украина добровольно отдала России Крым и флот, написал в статье для журнала Newsweek бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T03:25
2021-12-03T11:07
в мире
украина
киев
сша
республика крым
дмитрий песков
нато
сергей лавров
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В 2014 году Украина добровольно отдала России Крым и флот, написал в статье для журнала Newsweek бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн.По его мнению, коррупция и некомпетентность мешают Киеву "перестать зависеть от Москвы".Он утверждает, что сейчас Россия "усиливает давление" на Украину за счет "сосредоточения войск" на границе. Кроме того, полагает Коэн, Москва якобы использует энергетическую зависимость Киева.В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении. В Москве эти обвинения неоднократно опровергали. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.При этом министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. По данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил.
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украина
киев
сша
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в мире, украина, киев, сша, республика крым, дмитрий песков, нато, сергей лавров, мария захарова, россия, ариэль коэн
03:25 03.12.2021 (обновлено: 11:07 03.12.2021)
 
В США раскрыли "саботаж" Украины в ситуации с Крымом

Экс-советник в конгрессе США Коэн: в 2014 году Украина добровольно отдала Крым России

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В 2014 году Украина добровольно отдала России Крым и флот, написал в статье для журнала Newsweek бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн.
По его мнению, коррупция и некомпетентность мешают Киеву "перестать зависеть от Москвы".

"Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный Черноморский флот", — считает Коэн.

Он утверждает, что сейчас Россия "усиливает давление" на Украину за счет "сосредоточения войск" на границе. Кроме того, полагает Коэн, Москва якобы использует энергетическую зависимость Киева.
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В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.
В Москве эти обвинения неоднократно опровергали. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
При этом министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. По данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил.
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В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
 
В миреУкраинаКиевСШАРеспублика КрымДмитрий ПесковНАТОСергей ЛавровМария ЗахароваРоссияАриэль Коэн
 
 
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