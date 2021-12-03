https://ria.ru/20211203/krasnodar-1762081646.html

На Кубани более 20 санаториев подключились к программе "Южная здравница"

На Кубани более 20 санаториев подключились к программе "Южная здравница" - РИА Новости, 03.12.2021

На Кубани более 20 санаториев подключились к программе "Южная здравница"

Более 20 санаториев Краснодарского края подключились к программе "Южная здравница", в рамках которой оздоровительные туры предлагаются со скидками 5-20%, чтобы... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T18:03

2021-12-03T18:03

2021-12-03T18:03

краснодарский край

краснодарский край

здоровье - общество

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Более 20 санаториев Краснодарского края подключились к программе "Южная здравница", в рамках которой оздоровительные туры предлагаются со скидками 5-20%, чтобы привлечь гостей в межсезонье, сообщает министерство туризма Кубани."В этом году в "Южной здравнице" принимают участие 22 санатория. Они предлагают оздоровительные программы продолжительностью от двух суток до трех недель со скидками от 5% до 20%", - пояснили в ведомстве.Уточняется, что программа "Южная здравница" направлена на продвижение курортного потенциала края и увеличение заполняемости организаций в межсезонье. Все предложения санаториев, участвующих в программе "Южная здравница", опубликованы на сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.Краевые власти также напомнили, что для заселения в санатории Краснодарского края потребуется сертификат о вакцинации от COVID-19 или справка о прохождении первого этапа вакцинации; либо медицинский документ о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев; либо справка о медотводе и отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения; либо отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения, и подписанное согласие на вакцинацию в течение трех дней со дня вселения.Ранее глава края Вениамин Кондратьев сообщил, что сегодня около 40% туропотока региона приходится на период межсезонья. Всего с начала текущего года Кубань посетили около 16 миллионов гостей.

https://ria.ru/20211202/krasnodar-1761903654.html

https://ria.ru/20211202/fermery-1761902278.html

краснодарский край

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краснодарский край, здоровье - общество, вениамин кондратьев