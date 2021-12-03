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Рогозин заявил о желании отправить на МКС белорусскую космонавтку
Рогозин заявил о желании отправить на МКС белорусскую космонавтку - РИА Новости, 03.12.2021
Рогозин заявил о желании отправить на МКС белорусскую космонавтку
После 2024 года на Международную космическую станцию может отправиться как белорусский космонавт, так и космонавтка, заявил журналистам гендиректор "Роскосмоса" РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:25
2021-12-03T13:25
белоруссия
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. После 2024 года на Международную космическую станцию может отправиться как белорусский космонавт, так и космонавтка, заявил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Я попросил белорусскую сторону подобрать девушку", - сказал он. По его словам, после того, как Белоруссия проведёт отбор, российский Центр подготовки космонавтов имени Гагарина "где-то в первом квартале 2022 года может ознакомиться с конкретной кандидатурой".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова в ближайшем будущем реализовать предложение о включении в состав экипажа МКС белорусского космонавта. "Роскосмос" проинформировал, что в ближайшее время обсудит с Академией наук Белоруссии вопросы подготовки белорусского космонавта.Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, белорусский космонавт сможет отправиться на МКС не ранее 2024 года.
https://ria.ru/20210419/kosmos-1728906106.html
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белоруссия, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
13:25 03.12.2021
 
Рогозин заявил о желании отправить на МКС белорусскую космонавтку

Глава "Роскосмоса" Рогозин попросил Белоруссию подобрать девушку для полета на МКС

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. После 2024 года на Международную космическую станцию может отправиться как белорусский космонавт, так и космонавтка, заявил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Я попросил белорусскую сторону подобрать девушку", - сказал он. По его словам, после того, как Белоруссия проведёт отбор, российский Центр подготовки космонавтов имени Гагарина "где-то в первом квартале 2022 года может ознакомиться с конкретной кандидатурой".
Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 14:34
"Эй, небо, сними шляпу!" Женщины в космосе
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова в ближайшем будущем реализовать предложение о включении в состав экипажа МКС белорусского космонавта. "Роскосмос" проинформировал, что в ближайшее время обсудит с Академией наук Белоруссии вопросы подготовки белорусского космонавта.
Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, белорусский космонавт сможет отправиться на МКС не ранее 2024 года.
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БелоруссияДмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
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