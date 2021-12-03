https://ria.ru/20211203/kosmos-1762002644.html

Рогозин заявил о желании отправить на МКС белорусскую космонавтку

Рогозин заявил о желании отправить на МКС белорусскую космонавтку - РИА Новости, 03.12.2021

Рогозин заявил о желании отправить на МКС белорусскую космонавтку

После 2024 года на Международную космическую станцию может отправиться как белорусский космонавт, так и космонавтка, заявил журналистам гендиректор "Роскосмоса" РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:25

2021-12-03T13:25

2021-12-03T13:25

белоруссия

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594363323_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_975a47f1f16295950d404f3844a48036.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. После 2024 года на Международную космическую станцию может отправиться как белорусский космонавт, так и космонавтка, заявил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Я попросил белорусскую сторону подобрать девушку", - сказал он. По его словам, после того, как Белоруссия проведёт отбор, российский Центр подготовки космонавтов имени Гагарина "где-то в первом квартале 2022 года может ознакомиться с конкретной кандидатурой".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова в ближайшем будущем реализовать предложение о включении в состав экипажа МКС белорусского космонавта. "Роскосмос" проинформировал, что в ближайшее время обсудит с Академией наук Белоруссии вопросы подготовки белорусского космонавта.Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, белорусский космонавт сможет отправиться на МКС не ранее 2024 года.

https://ria.ru/20210419/kosmos-1728906106.html

https://ria.ru/20211009/kosmos-1753808703.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия