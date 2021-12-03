https://ria.ru/20211203/kosmos-1761988076.html
"Роскосмос" выразил надежду на встречу Рогозина и Нельсона
"Роскосмос" выразил надежду на встречу Рогозина и Нельсона - РИА Новости, 03.12.2021
"Роскосмос" выразил надежду на встречу Рогозина и Нельсона
"Роскосмос" надеется, что встреча главы НАСА Билла Нельсона с гендиректором российской госкорпорации Дмитрием Рогозиным состоится в 2022 году, сообщили... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:22
2021-12-03T12:22
2021-12-03T12:37
дмитрий рогозин
наса
космос - риа наука
роскомос
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Роскосмос" надеется, что встреча главы НАСА Билла Нельсона с гендиректором российской госкорпорации Дмитрием Рогозиным состоится в 2022 году, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".Ранее планировалось, что Рогозин и Нельсон впервые лично встретятся на Международном астронавтическом конгрессе в Дубае в конце октября 2021 года. До этого они несколько раз разговаривали по телефону.
https://ria.ru/20211203/dron-1761943364.html
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дмитрий рогозин, наса, космос - риа наука, роскомос
12:22 03.12.2021 (обновлено: 12:37 03.12.2021)
"Роскосмос" выразил надежду на встречу Рогозина и Нельсона
"Роскосмос" выразил надежду на встречу Рогозина и главы НАСА Нельсона в 2022 году