https://ria.ru/20211203/kosmos-1761988076.html

"Роскосмос" выразил надежду на встречу Рогозина и Нельсона

"Роскосмос" выразил надежду на встречу Рогозина и Нельсона - РИА Новости, 03.12.2021

"Роскосмос" выразил надежду на встречу Рогозина и Нельсона

"Роскосмос" надеется, что встреча главы НАСА Билла Нельсона с гендиректором российской госкорпорации Дмитрием Рогозиным состоится в 2022 году, сообщили... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T12:22

2021-12-03T12:22

2021-12-03T12:37

дмитрий рогозин

наса

космос - риа наука

роскомос

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Роскосмос" надеется, что встреча главы НАСА Билла Нельсона с гендиректором российской госкорпорации Дмитрием Рогозиным состоится в 2022 году, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".Ранее планировалось, что Рогозин и Нельсон впервые лично встретятся на Международном астронавтическом конгрессе в Дубае в конце октября 2021 года. До этого они несколько раз разговаривали по телефону.

https://ria.ru/20211203/dron-1761943364.html

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дмитрий рогозин, наса, космос - риа наука, роскомос