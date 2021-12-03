https://ria.ru/20211203/kosmos-1761979124.html

Рогозин предложил создать Евразийское космическое агентство

Рогозин предложил создать Евразийское космическое агентство - РИА Новости, 03.12.2021

Рогозин предложил создать Евразийское космическое агентство

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал обдумать идею создания Евразийского космического агентства. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:32

2021-12-03T11:32

2021-12-03T12:13

роскосмос

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дмитрий рогозин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал обдумать идею создания Евразийского космического агентства."Я бы хотел, чтобы мы эту тему серьезно пообсуждали", — сказал он на форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".При этом Рогозин указал на Европейское космическое агентство, которое, по его мнению, объединило многие страны, несмотря на то что большие космические мощности есть только у Германии, Франции, Италии и Испании. В то же время, по словам главы "Роскосмоса", промышленное производство разных государств бывшего СССР долгое время было связано. "Поэтому почему бы и нет", — добавил он.Основные представители космической индустрии в Азии — Россия, Китай, Япония, Индия.

https://ria.ru/20210804/baykonur-1744391874.html

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роскосмос, космос - риа наука, дмитрий рогозин, евразийский экономический союз, россия