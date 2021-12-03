https://ria.ru/20211203/kosmos-1761961554.html

Рогозин сообщил подробности маневра по уклонению МКС от космического мусора

Рогозин сообщил подробности маневра по уклонению МКС от космического мусора - РИА Новости, 03.12.2021

Рогозин сообщил подробности маневра по уклонению МКС от космического мусора

Корабль "Прогресс МС-18" проведет в пятницу коррекцию орбиты МКС, чтобы уклониться от космического мусора, средняя высота орбиты полета станции понизится на 310 РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:20

2021-12-03T10:20

2021-12-03T10:33

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

центр управления полетами

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Корабль "Прогресс МС-18" проведет в пятницу коррекцию орбиты МКС, чтобы уклониться от космического мусора, средняя высота орбиты полета станции понизится на 310 метров, сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий РогозинВ своем Telegram-канале он опубликовал таблицу с баллистическими данными коррекции, согласно которой средняя высота орбиты станции уменьшится на 310 метров.Отмечается, что сейчас специалисты Центра управления полетами готовятся к внеплановому уклонению МКС от объекта космического мусора и ведут расчёт параметров орбиты после манёвра.Маневр уклонения МКС от обломков американской ракеты планируется в 10.58 мск.В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что двигатели корабля "Прогресс МС-18" включат в пятницу на 161 секунду, чтобы увести Международную космическую станцию от космического мусора."По предварительным данным, время включения двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18" — 10:58 мск 3 декабря. Импульс на торможение составит 0,3 м/с, а время работы двигателей — 161 секунда", - говорится в сообщении.Как уточнили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса", коррекция орбиты не отразится на планах по запуску с космодрома Байконур и стыковке 8 декабря транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-20" с космонавтом Александром Мисуркиным и двумя японскими туристами.Ранее "Роскосмос" сообщил, что фрагмент американской ракеты Pegasus сблизится с МКС в пятницу и подлетит к ней на 5,4 километра. На тот момент решение о необходимости маневра уклонения еще не было принято.В ноябре о фактах сближения МКС с космическим мусором сообщалось трижды. Мимо станции 12 ноября пролетел фрагмент китайского космического аппарата Fengyun-1C, причем перед этим пришлось проводить маневр уклонения.А 15 ноября экипаж спрятался в пристыкованных к МКС кораблях после информации об облаке обломков, источником которого стал спутник "Целина-Д", сбитый Россией в рамках успешных испытаний противоспутникового оружия. По данным Минобороны РФ, МКС находится ниже фрагментов спутника на 40-60 километров и станции ничего не угрожает.Наконец, 25 ноября мимо станции пролетел фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9. Он прошел на расстоянии более 5 километров и не создал помех для работы МКС.

https://ria.ru/20211130/eksperimenty-1761407780.html

https://ria.ru/20211129/vooruzhenie-1761341030.html

https://ria.ru/20211126/musor-1760855897.html

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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, центр управления полетами, россия