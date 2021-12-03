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В ВОЗ пока не нашли отличий "омикрона" от других штаммов COVID-19

В ВОЗ пока не нашли отличий "омикрона" от других штаммов COVID-19 - РИА Новости, 03.12.2021

В ВОЗ пока не нашли отличий "омикрона" от других штаммов COVID-19

Всемирная организация здравоохранения пока не располагает данными об отличии клинических симптомов "омикрона" от других штаммов COVID-19, заявила глава... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T18:12

2021-12-03T18:12

2021-12-03T18:18

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омикрон-штамм коронавируса

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ЖЕНЕВА, 3 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения пока не располагает данными об отличии клинических симптомов "омикрона" от других штаммов COVID-19, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, выступая в ходе онлайн сессии ответов на вопросы о ситуации с коронавирусом."Да, это так", - сказала она, отвечая на вопрос, правда ли, что ВОЗ пока не может указать на отличие клинических симптомов "омикрона" от других штаммов COVID-19. По ее словам, основываясь только на клинической картине заболевания, нельзя сказать, чем заразился человек: это COVID-19, грипп, ОРЗ или что-то еще. В настоящее время выявить новый штамм можно только путем секвенирования ПЦР тестов.В ВОЗ также предупредили о возможном росте выявленных заражений, в том числе штаммом "омикрон", в ближайшие две недели.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса