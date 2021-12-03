https://ria.ru/20211203/koronavirus-1762048607.html

У двух пассажиров, прилетевших из ЮАР в Россию, выявили коронавирус

У двух пассажиров, прилетевших из ЮАР в Россию, выявили коронавирус - РИА Новости, 03.12.2021

У двух пассажиров, прилетевших из ЮАР в Россию, выявили коронавирус

У двух человек, которые частным рейсом вернулись из ЮАР, обнаружили COVID-19, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:16

2021-12-03T16:16

2021-12-03T17:19

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. У двух человек, которые частным рейсом вернулись из ЮАР, обнаружили COVID-19, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора."У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилету, в настоящее время госпитализированы", — говорится в сообщении.Биологический материал пациентов исследуют в двух научно-исследовательских лабораториях, информация о штамме инфекции устанавливается.Пассажиры прибыли чартерным рейсом, организованным одной из фитнес-компаний. Всего из ЮАР вывезли 25 россиян.Новый вариант коронавируса B.1.1.529 выявили в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.В последние дни в ЮАР отмечают резкий рост заболеваемости COVID-19. Омикрон-штамм уже обнаружили во многих странах, в том числе в Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Франции, Малайзии, Южной Корее. В России, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, его пока еще не выявили.Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал , что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает 3-4%. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали укола, отмечала вице-премьер Татьяна Голикова.

https://ria.ru/20211202/karantin-1761842731.html

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юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии