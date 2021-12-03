16:16 03.12.2021 (обновлено: 17:19 03.12.2021)
У двух пассажиров, прилетевших из ЮАР в Россию, выявили коронавирус
У двух пассажиров, прилетевших из ЮАР в Россию, выявили коронавирус, штамм устанавливается
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. У двух человек, которые частным рейсом вернулись из ЮАР, обнаружили COVID-19, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
"У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилету, в настоящее время госпитализированы", — говорится в сообщении.
Биологический материал пациентов исследуют в двух научно-исследовательских лабораториях, информация о штамме инфекции устанавливается.
Пассажиры прибыли чартерным рейсом, организованным одной из фитнес-компаний. Всего из ЮАР вывезли 25 россиян.
Новый вариант коронавируса B.1.1.529 выявили в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.
В последние дни в ЮАР отмечают резкий рост заболеваемости COVID-19. Омикрон-штамм уже обнаружили во многих странах, в том числе в Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Франции, Малайзии, Южной Корее. В России, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, его пока еще не выявили.
Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал , что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает 3-4%. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали укола, отмечала вице-премьер Татьяна Голикова.