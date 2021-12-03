https://ria.ru/20211203/koronavirus-1762004490.html

Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась более чем на 50%

Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась более чем на 50% - РИА Новости, 03.12.2021

Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась более чем на 50%

Заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась более чем на 50%, сказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:30

2021-12-03T13:30

2021-12-03T13:30

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

анастасия ракова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась более чем на 50%, сказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.В Москве стартовал форум волонтёров #МЫВМЕСТЕ."Практически два года мир борется с коронавирусом и живет под прессом бесконечным, гнёт которого ощущает каждый. И когда заполненность коек подходит к 100%, и когда немножко отступает, как сейчас, когда заболеваемость в Москве снизилась больше чем на 50%", - сказала Ракова в ходе форума.#МыВместе - общероссийская акция взаимопомощи, объединяющая коммерческие компании, общественные организации и активных людей в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Волонтеры доставляют лекарства и продукты, юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся, тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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