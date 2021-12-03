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Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась более чем на 50%
Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась более чем на 50% - РИА Новости, 03.12.2021
Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась более чем на 50%
Заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась более чем на 50%, сказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:30
2021-12-03T13:30
2021-12-03T13:30
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась более чем на 50%, сказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.В Москве стартовал форум волонтёров #МЫВМЕСТЕ."Практически два года мир борется с коронавирусом и живет под прессом бесконечным, гнёт которого ощущает каждый. И когда заполненность коек подходит к 100%, и когда немножко отступает, как сейчас, когда заболеваемость в Москве снизилась больше чем на 50%", - сказала Ракова в ходе форума.#МыВместе - общероссийская акция взаимопомощи, объединяющая коммерческие компании, общественные организации и активных людей в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Волонтеры доставляют лекарства и продукты, юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся, тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась более чем на 50%
Заммэра Ракова: заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась более чем на 50%
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Заболеваемость коронавирусом в Москве
снизилась более чем на 50%, сказала заммэра Москвы Анастасия Ракова
.
В Москве стартовал форум волонтёров #МЫВМЕСТЕ.
"Практически два года мир борется с коронавирусом и живет под прессом бесконечным, гнёт которого ощущает каждый. И когда заполненность коек подходит к 100%, и когда немножко отступает, как сейчас, когда заболеваемость в Москве снизилась больше чем на 50%", - сказала Ракова в ходе форума.
#МыВместе - общероссийская акция взаимопомощи, объединяющая коммерческие компании, общественные организации и активных людей в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Волонтеры доставляют лекарства и продукты, юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся, тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.