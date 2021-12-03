https://ria.ru/20211203/koronavirus-1761969178.html
В ЮАР выявили резкий рост заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма
В ЮАР выявили резкий рост заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 03.12.2021
В ЮАР выявили резкий рост заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма
Беспрецедентное увеличение числа новых случаев коронавируса произошло в Южно-Африканской Республике (ЮАР) за короткий промежуток времени на фоне распространения РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:55
2021-12-03T10:55
2021-12-03T10:55
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Беспрецедентное увеличение числа новых случаев коронавируса произошло в Южно-Африканской Республике (ЮАР) за короткий промежуток времени на фоне распространения нового штамма "омикрон", сообщила исследовательница из Национального института инфекционных заболеваний страны Мишель Грум.По предварительным данным, добавила специалист, новый штамм "довольно хорошо передается", а также может "ускользать от именного ответа".В свою очередь, глава минздрава ЮАР Джо Паахла, отметил, что рост случаев заражения произошел гораздо быстрее, чем "в ходе последних трех волн", а подъем новой, четвертой, волны - "гораздо круче"."Сейчас, по мере того, как мы входим в четвертую волну с новым вариантом, нам видно, как подтверждается предостережение (о том, что штаммы будут легче распространятся, но вместе с тем, будут менее опасными). Число случаев увеличилось с 2465, что было зафиксировано в прошлый четверг, когда о новом варианте было сообщено, до высоких показателей вчерашнего дня - 11535 случаев", - сказал Паахла в ходе брифинга.Он отметил, что вакцинация от коронавируса по-прежнему остается необходимой и для борьбы с новым штаммом.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, общество, юар, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В ЮАР выявили резкий рост заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма
Беспрецедентный рост случаев COVID-19 выявили в ЮАР на фоне распространения омикрон-штамма
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Беспрецедентное увеличение числа новых случаев коронавируса произошло в Южно-Африканской Республике (ЮАР) за короткий промежуток времени на фоне распространения нового штамма "омикрон", сообщила исследовательница из Национального института инфекционных заболеваний страны Мишель Грум.
"Мы в действительности видим беспрецедентный рост новых случаев за весьма короткий временной промежуток", - заявила Грум в ходе брифинга минздрава, который транслировался в Facebook ведомства.
По предварительным данным, добавила специалист, новый штамм "довольно хорошо передается", а также может "ускользать от именного ответа".
В свою очередь, глава минздрава ЮАР
Джо Паахла, отметил, что рост случаев заражения произошел гораздо быстрее, чем "в ходе последних трех волн", а подъем новой, четвертой, волны - "гораздо круче".
"Сейчас, по мере того, как мы входим в четвертую волну с новым вариантом, нам видно, как подтверждается предостережение (о том, что штаммы будут легче распространятся, но вместе с тем, будут менее опасными). Число случаев увеличилось с 2465, что было зафиксировано в прошлый четверг, когда о новом варианте было сообщено, до высоких показателей вчерашнего дня - 11535 случаев", - сказал Паахла в ходе брифинга.
Он отметил, что вакцинация от коронавируса по-прежнему остается необходимой и для борьбы с новым штаммом.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ
назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.