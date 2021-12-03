https://ria.ru/20211203/koronavirus-1761968710.html

В России за сутки выписали 36 514 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 36 514 человек после COVID-19 - РИА Новости, 03.12.2021

В России за сутки выписали 36 514 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 36 514 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 436 631, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:54

2021-12-03T10:54

2021-12-03T10:54

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 36 514 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 436 631, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 514 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 436 631", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выписаны после ковида 4023 пациента, Москве - 3600, Подмосковье - 1858.

московская область (подмосковье)

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