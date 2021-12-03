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В России за сутки выписали 36 514 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 36 514 человек после COVID-19 - РИА Новости, 03.12.2021
В России за сутки выписали 36 514 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 36 514 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 436 631, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:54
2021-12-03T10:54
2021-12-03T10:54
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общество
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москва
здоровье - общество
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россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 36 514 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 436 631, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 514 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 436 631", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выписаны после ковида 4023 пациента, Москве - 3600, Подмосковье - 1858.
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В России за сутки выписали 36 514 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 36 514 человек после COVID-19, за все время — 8 436 631