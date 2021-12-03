https://ria.ru/20211203/koronavirus-1761968029.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 03.12.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (3304), Санкт-Петербурге (2609), Подмосковье (1813), сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:52
2021-12-03T10:52
2021-12-03T10:52
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761034903_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_818e13545e1ffd12cb3d58e0707ff313.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (3304), Санкт-Петербурге (2609), Подмосковье (1813), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3304; 2. Санкт-Петербург - 2609; 3. Московская область - 1813", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки отмечено в Калмыкии - 25, Ненецком автономном округе - 12, Чукотском автономном округе - 5.
https://ria.ru/20211203/sertifikat-1761964328.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761034903_62:0:2670:1956_1920x0_80_0_0_b6cde69b3259365c296cf67b28a03694.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 3304