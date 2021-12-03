https://ria.ru/20211203/koronavirus-1761968029.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 03.12.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (3304), Санкт-Петербурге (2609), Подмосковье (1813), сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:52

2021-12-03T10:52

2021-12-03T10:52

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761034903_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_818e13545e1ffd12cb3d58e0707ff313.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (3304), Санкт-Петербурге (2609), Подмосковье (1813), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3304; 2. Санкт-Петербург - 2609; 3. Московская область - 1813", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки отмечено в Калмыкии - 25, Ненецком автономном округе - 12, Чукотском автономном округе - 5.

https://ria.ru/20211203/sertifikat-1761964328.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19