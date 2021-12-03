https://ria.ru/20211203/koronavirus-1761967830.html
В России за сутки от COVID-19 умерли 1217 человек
В России за сутки от COVID-19 умерли 1217 человек - РИА Новости, 03.12.2021
В России за сутки от COVID-19 умерли 1217 человек
За сутки в России подтверждены 1217 смертей с COVID-19, за все время скончались 278 857 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:52
2021-12-03T10:52
2021-12-03T10:52
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1217 смертей с COVID-19, за все время скончались 278 857 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 217 смертей… За весь период по России умерло 278 857 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве умерли 95 человек, в Санкт-Петербурге - 60, в Подмосковье - 54.
https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761761787.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки от COVID-19 умерли 1217 человек
В России за сутки зафиксировали 1217 смертей от COVID-19