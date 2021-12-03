https://ria.ru/20211203/korolevstvo-1762107588.html

Украина войдет в состав Британии? У СБУ есть план

Полковник СБУ предложил присоединить Украину к Британии - РИА Новости, 03.12.2021

Украина войдет в состав Британии? У СБУ есть план

Украина не может определиться с внешнеполитическим и стратегическим курсом, а также не понимает, к кому ей "примкнуть", заявил в эфире телеканала "НАШ"... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T20:12

2021-12-03T20:12

2021-12-03T23:38

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украина не может определиться с внешнеполитическим и стратегическим курсом, а также не понимает, к кому ей "примкнуть", заявил в эфире телеканала "НАШ" полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков."Надо прежде всего определиться: или мы идем в Евросоюз, или мы идем в… Соединенное Королевство? Я лично за. Давайте назовемся — Соединенное Королевство Великобритании, Северной Ирландии и Украины. Я за. Или пятьдесят второй, или пятьдесят первый штат (США. — Прим.ред.)", — сказал он.Стариков напомнил, что Киев считает странами-ориентирами США и Британию, однако власти страны одновременно с этим регулярно выражают желание вступить в Евросоюз."Почему у нас основная денежная единица — это доллар, а не евро? Европейцы в шоке!" — заключил он.Когда национальной валютой Украины вместо гривны успел стать доллар, он не пояснил.

https://ria.ru/20211123/smekh-1760273385.html

https://ria.ru/20211201/koroleva-1761714344.html

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