01:15 03.12.2021 (обновлено: 01:16 03.12.2021)
В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
Директор Руспродсоюза Востриков: в докторской колбасе не должно быть хрящей и жилок
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Килограмм докторской колбасы никак не может стоить дешевле килограмма свинины, заявил в беседе с агентством "Прайм" исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.
Специалист обратил внимание на несколько факторов, которые нужно учитывать потребителям в выборе качественного колбасного изделия. По его словам, нужно изучить целостность упаковки, срок годности, внешний вид, этикетку с подробным составом, наличие ГОСТА или ТУ или, возможно, государственный знак качества.
"Если ориентироваться на внешний вид, то, например, докторская колбаса должна обладать однородной упругой консистенцией, срез должен быть ровным, гладким, без хрящей и жилок. Цвет колбасы должен быть от светло-розового до розового. Ярко-розовый, кислотно розовый и иные цвета продукта свидетельствуют о наличии в составе дополнительных красителей", — подчеркнул Востриков.
Он добавил, что в состав докторской колбасы по действующему ГОСТу входит говядина, свинина, яйца, соль и молоко, допускается также нитрат натрия и специи.
Кроме того, собеседник агентства посоветовал изучить через мобильное приложение Роскачества рейтинг колбасных изделий, чтобы выяснить, как соответствует конкретная колбаса маркировке и составу, указанному на этикетке.
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