https://ria.ru/20211203/kolbasa-1761936728.html

В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу

В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу - РИА Новости, 03.12.2021

В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу

Килограмм докторской колбасы никак не может стоить дешевле килограмма свинины, заявил в беседе с агентством "Прайм" исполнительный директор ассоциации... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T01:15

2021-12-03T01:15

2021-12-03T01:16

общество

колбаса

еда

роскачество

руспродсоюз

россия

дмитрий востриков

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Килограмм докторской колбасы никак не может стоить дешевле килограмма свинины, заявил в беседе с агентством "Прайм" исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.Специалист обратил внимание на несколько факторов, которые нужно учитывать потребителям в выборе качественного колбасного изделия. По его словам, нужно изучить целостность упаковки, срок годности, внешний вид, этикетку с подробным составом, наличие ГОСТА или ТУ или, возможно, государственный знак качества.Он добавил, что в состав докторской колбасы по действующему ГОСТу входит говядина, свинина, яйца, соль и молоко, допускается также нитрат натрия и специи.Кроме того, собеседник агентства посоветовал изучить через мобильное приложение Роскачества рейтинг колбасных изделий, чтобы выяснить, как соответствует конкретная колбаса маркировке и составу, указанному на этикетке.

https://ria.ru/20210819/kolbasa-1746325603.html

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общество, колбаса, еда, роскачество, руспродсоюз, россия, дмитрий востриков