https://ria.ru/20211203/kody-1761954378.html

Томские депутаты поддержали проект федерального закона о QR-кодах

Томские депутаты поддержали проект федерального закона о QR-кодах - РИА Новости, 03.12.2021

Томские депутаты поддержали проект федерального закона о QR-кодах

Депутаты Томской областной думы большинством голосов поддержали законопроект о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:18

2021-12-03T09:18

2021-12-03T09:18

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НОВОСИБИРСК, 3 дек – РИА Новости. Депутаты Томской областной думы большинством голосов поддержали законопроект о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах, сообщается на сайте регионального парламента."В ходе третьего собрания думы, прошедшего путем заочного голосования, областные депутаты поддержали проект федерального закона о введении дополнительных ограничений на посещение общественных мест", - говорится в сообщении.В облдуме отметили, что обсуждение поправок в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" состоялось 30 ноября. Законопроект вызвал большой резонанс. За его одобрение высказались представители фракции "Единая Россия", а также приглашенные врачи и представители региональной власти. Руководители фракций ЛДПР, "Справедливая Россия–Патриоты–За правду", КПРФ и "Новые люди" не поддержали концепцию федерального закона и заявили, что члены фракций будут голосовать против его принятия.В итоге в заочном голосовании приняли участие все 42 депутата. Из них за одобрение законопроекта проголосовали 27 человек, против – 15. Воздержавшихся не было. Таким образом, региональный парламент поддержал федеральную инициативу.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html

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