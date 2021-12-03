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Томские депутаты поддержали проект федерального закона о QR-кодах
Томские депутаты поддержали проект федерального закона о QR-кодах - РИА Новости, 03.12.2021
Томские депутаты поддержали проект федерального закона о QR-кодах
Депутаты Томской областной думы большинством голосов поддержали законопроект о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:18
2021-12-03T09:18
распространение коронавируса
общество
томская область
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НОВОСИБИРСК, 3 дек – РИА Новости. Депутаты Томской областной думы большинством голосов поддержали законопроект о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах, сообщается на сайте регионального парламента."В ходе третьего собрания думы, прошедшего путем заочного голосования, областные депутаты поддержали проект федерального закона о введении дополнительных ограничений на посещение общественных мест", - говорится в сообщении.В облдуме отметили, что обсуждение поправок в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" состоялось 30 ноября. Законопроект вызвал большой резонанс. За его одобрение высказались представители фракции "Единая Россия", а также приглашенные врачи и представители региональной власти. Руководители фракций ЛДПР, "Справедливая Россия–Патриоты–За правду", КПРФ и "Новые люди" не поддержали концепцию федерального закона и заявили, что члены фракций будут голосовать против его принятия.В итоге в заочном голосовании приняли участие все 42 депутата. Из них за одобрение законопроекта проголосовали 27 человек, против – 15. Воздержавшихся не было. Таким образом, региональный парламент поддержал федеральную инициативу.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
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общество, томская область, здоровье - общество, томская областная дума, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:18 03.12.2021
 
Томские депутаты поддержали проект федерального закона о QR-кодах

Томская облдума поддержала проект о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НОВОСИБИРСК, 3 дек – РИА Новости. Депутаты Томской областной думы большинством голосов поддержали законопроект о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах, сообщается на сайте регионального парламента.
"В ходе третьего собрания думы, прошедшего путем заочного голосования, областные депутаты поддержали проект федерального закона о введении дополнительных ограничений на посещение общественных мест", - говорится в сообщении.
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В облдуме отметили, что обсуждение поправок в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" состоялось 30 ноября. Законопроект вызвал большой резонанс. За его одобрение высказались представители фракции "Единая Россия", а также приглашенные врачи и представители региональной власти. Руководители фракций ЛДПР, "Справедливая Россия–Патриоты–За правду", КПРФ и "Новые люди" не поддержали концепцию федерального закона и заявили, что члены фракций будут голосовать против его принятия.
В итоге в заочном голосовании приняли участие все 42 депутата. Из них за одобрение законопроекта проголосовали 27 человек, против – 15. Воздержавшихся не было. Таким образом, региональный парламент поддержал федеральную инициативу.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
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