Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211203/knigi-1762094955.html
Более 350 миллионов книг и брошюр напечатали в России в 2020 году
Более 350 миллионов книг и брошюр напечатали в России в 2020 году - РИА Новости, 03.12.2021
Более 350 миллионов книг и брошюр напечатали в России в 2020 году
За 2020 год в России напечатали 351,5 миллиона экземпляров книг и брошюр, что на 19,2% меньше, чем в допандемическом 2019 году, однако в 2021 году отрасль... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:00
2021-12-03T19:33
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
русская православная церковь
книги
россия
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755161835_0:3:1024:579_1920x0_80_0_0_4018637d28fad88d6194d5efbe6fcb72.jpg
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. За 2020 год в России напечатали 351,5 миллиона экземпляров книг и брошюр, что на 19,2% меньше, чем в допандемическом 2019 году, однако в 2021 году отрасль восстанавливается, сообщил представитель департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Александр Воропаев."Еще в 2018-2019 году число издаваемых книг и брошюр в нашей стране переваливало за 110 тысяч наименований. 2020 год поколебал устойчивое развитие книжной отрасли. В 2021 году книжная отрасль восстанавливается", - сказал Воропаев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" на тему "Просвещение через книгу. Итоги года".Он пояснил РИА Новости, что согласно данным Российской книжной палаты, "в 2020 году российскими издательствами было выпущено 99 857 названий книг и брошюр совокупным тиражом 351,5 миллиона экземпляров". "По числу выпущенных названий это на 13,3% меньше, чем в 2019 году, а по совокупному тиражу – на 19,2%. В 2021 году российское книгоиздание постепенно возвращает утраченные позиции", - заключил собеседник агентства.Ранее председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент рассказал, что, по его данным, несмотря на пандемию коронавируса, "многие издательства продолжают работать, и интерес к книге растет", также "увеличилось количество изданных книг, качество не уменьшается". Он также призвал СМИ поддержать культуру чтения, ведь "книга для нас имеет большое значение".Конкурс "Просвещение через книгу" проводится с 2006 года по благословению патриарха Кирилла Издательским советом РПЦ совместно с Минцифры. Цель конкурса – объединить усилия церковных и светских издательств "по выявлению изданий и программ, соответствующих высоким нравственным идеалам духовного просвещения и патриотического воспитания, а также привлечения общественного внимания и издательского интереса к воспитанию подрастающих поколений в духе истинных христианских ценностей".Как ранее отмечали в РПЦ, в этом году на конкурс было подано 179 наименований. Победителем 2021 года стала серия "Святые России". Лучшим художественным произведением экспертный совет конкурса признал собрание сочинений Александра Кердана в шести томах. Книга митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) "Тайна Богоматери. Истоки и история почитания Приснодевы" стала лучшей в номинации "Духовно-просветительская книга", еще один диплом митрополит получил за книгу "Евангелие Достоевского". Дипломами также отметили произведения "Современный украинский вопрос и его развитие согласно божественным и священным канонам" митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора (Киккотиса), "Основы пастырской психиатрии" Василия Каледы, "Московский Синодальный хор. Летопись и певческие традиции. К 300-летию основания", "Россия в гражданской войне. 1918-1920 гг. Энциклопедия в трех томах" и другие книги.
https://ria.ru/20211130/rubina-1761236791.html
https://ria.ru/20210924/knigi-1751497887.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210906/lavrov-1748904145.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755161835_64:0:975:683_1920x0_80_0_0_00338084d6e762d5b48af98b319288f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), русская православная церковь, книги, россия
19:00 03.12.2021 (обновлено: 19:33 03.12.2021)
 
Более 350 миллионов книг и брошюр напечатали в России в 2020 году

Минцифры: за 2020 год в России напечатали 351,5 миллиона экземпляров книг и брошюр

© Фото : Правительство Вологодской областиКниги на всероссийских Беловских чтениях в Вологодской области
Книги на всероссийских Беловских чтениях в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : Правительство Вологодской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. За 2020 год в России напечатали 351,5 миллиона экземпляров книг и брошюр, что на 19,2% меньше, чем в допандемическом 2019 году, однако в 2021 году отрасль восстанавливается, сообщил представитель департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Александр Воропаев.
"Еще в 2018-2019 году число издаваемых книг и брошюр в нашей стране переваливало за 110 тысяч наименований. 2020 год поколебал устойчивое развитие книжной отрасли. В 2021 году книжная отрасль восстанавливается", - сказал Воропаев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" на тему "Просвещение через книгу. Итоги года".
Он пояснил РИА Новости, что согласно данным Российской книжной палаты, "в 2020 году российскими издательствами было выпущено 99 857 названий книг и брошюр совокупным тиражом 351,5 миллиона экземпляров". "По числу выпущенных названий это на 13,3% меньше, чем в 2019 году, а по совокупному тиражу – на 19,2%. В 2021 году российское книгоиздание постепенно возвращает утраченные позиции", - заключил собеседник агентства.
Дина Рубина - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 08:00Культура
Дина Рубина — об эмиграции, новой книге, путешествиях и мужчинах
Ранее председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент рассказал, что, по его данным, несмотря на пандемию коронавируса, "многие издательства продолжают работать, и интерес к книге растет", также "увеличилось количество изданных книг, качество не уменьшается". Он также призвал СМИ поддержать культуру чтения, ведь "книга для нас имеет большое значение".
Конкурс "Просвещение через книгу" проводится с 2006 года по благословению патриарха Кирилла Издательским советом РПЦ совместно с Минцифры. Цель конкурса – объединить усилия церковных и светских издательств "по выявлению изданий и программ, соответствующих высоким нравственным идеалам духовного просвещения и патриотического воспитания, а также привлечения общественного внимания и издательского интереса к воспитанию подрастающих поколений в духе истинных христианских ценностей".
Книги осени 2021
24 сентября, 08:00Культура
Тарантино, Акунин, Роулинг и Несбё: главные книги этой осени
Как ранее отмечали в РПЦ, в этом году на конкурс было подано 179 наименований. Победителем 2021 года стала серия "Святые России". Лучшим художественным произведением экспертный совет конкурса признал собрание сочинений Александра Кердана в шести томах. Книга митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) "Тайна Богоматери. Истоки и история почитания Приснодевы" стала лучшей в номинации "Духовно-просветительская книга", еще один диплом митрополит получил за книгу "Евангелие Достоевского". Дипломами также отметили произведения "Современный украинский вопрос и его развитие согласно божественным и священным канонам" митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора (Киккотиса), "Основы пастырской психиатрии" Василия Каледы, "Московский Синодальный хор. Летопись и певческие традиции. К 300-летию основания", "Россия в гражданской войне. 1918-1920 гг. Энциклопедия в трех томах" и другие книги.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 17:03В России
Лавров перечислил своих любимых авторов
 
КультураОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Русская православная церковьКнигиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похудении
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
00:01В России отмечают один из главных церковных праздников
23:48Google обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*
23:44В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе
23:41Захарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях
23:10Генсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"
22:57Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью" Андрей Измайлов
Лента новостейМолния
Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похуденииВ Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района РостокиноВ России отмечают один из главных церковных праздниковGoogle обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школеЗахарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действияхГенсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью" Андрей Измайлов