https://ria.ru/20211203/knigi-1762094955.html
Более 350 миллионов книг и брошюр напечатали в России в 2020 году
Более 350 миллионов книг и брошюр напечатали в России в 2020 году - РИА Новости, 03.12.2021
Более 350 миллионов книг и брошюр напечатали в России в 2020 году
За 2020 год в России напечатали 351,5 миллиона экземпляров книг и брошюр, что на 19,2% меньше, чем в допандемическом 2019 году, однако в 2021 году отрасль... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:00
2021-12-03T19:00
2021-12-03T19:33
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
русская православная церковь
книги
россия
культура
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. За 2020 год в России напечатали 351,5 миллиона экземпляров книг и брошюр, что на 19,2% меньше, чем в допандемическом 2019 году, однако в 2021 году отрасль восстанавливается, сообщил представитель департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Александр Воропаев."Еще в 2018-2019 году число издаваемых книг и брошюр в нашей стране переваливало за 110 тысяч наименований. 2020 год поколебал устойчивое развитие книжной отрасли. В 2021 году книжная отрасль восстанавливается", - сказал Воропаев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" на тему "Просвещение через книгу. Итоги года".Он пояснил РИА Новости, что согласно данным Российской книжной палаты, "в 2020 году российскими издательствами было выпущено 99 857 названий книг и брошюр совокупным тиражом 351,5 миллиона экземпляров". "По числу выпущенных названий это на 13,3% меньше, чем в 2019 году, а по совокупному тиражу – на 19,2%. В 2021 году российское книгоиздание постепенно возвращает утраченные позиции", - заключил собеседник агентства.Ранее председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент рассказал, что, по его данным, несмотря на пандемию коронавируса, "многие издательства продолжают работать, и интерес к книге растет", также "увеличилось количество изданных книг, качество не уменьшается". Он также призвал СМИ поддержать культуру чтения, ведь "книга для нас имеет большое значение".Конкурс "Просвещение через книгу" проводится с 2006 года по благословению патриарха Кирилла Издательским советом РПЦ совместно с Минцифры. Цель конкурса – объединить усилия церковных и светских издательств "по выявлению изданий и программ, соответствующих высоким нравственным идеалам духовного просвещения и патриотического воспитания, а также привлечения общественного внимания и издательского интереса к воспитанию подрастающих поколений в духе истинных христианских ценностей".Как ранее отмечали в РПЦ, в этом году на конкурс было подано 179 наименований. Победителем 2021 года стала серия "Святые России". Лучшим художественным произведением экспертный совет конкурса признал собрание сочинений Александра Кердана в шести томах. Книга митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) "Тайна Богоматери. Истоки и история почитания Приснодевы" стала лучшей в номинации "Духовно-просветительская книга", еще один диплом митрополит получил за книгу "Евангелие Достоевского". Дипломами также отметили произведения "Современный украинский вопрос и его развитие согласно божественным и священным канонам" митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора (Киккотиса), "Основы пастырской психиатрии" Василия Каледы, "Московский Синодальный хор. Летопись и певческие традиции. К 300-летию основания", "Россия в гражданской войне. 1918-1920 гг. Энциклопедия в трех томах" и другие книги.
https://ria.ru/20211130/rubina-1761236791.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), русская православная церковь, книги, россия
19:00 03.12.2021 (обновлено: 19:33 03.12.2021)
Более 350 миллионов книг и брошюр напечатали в России в 2020 году
Минцифры: за 2020 год в России напечатали 351,5 миллиона экземпляров книг и брошюр
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости.
За 2020 год в России напечатали 351,5 миллиона экземпляров книг и брошюр, что на 19,2% меньше, чем в допандемическом 2019 году, однако в 2021 году отрасль восстанавливается, сообщил представитель департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ
Александр Воропаев.
"Еще в 2018-2019 году число издаваемых книг и брошюр в нашей стране переваливало за 110 тысяч наименований. 2020 год поколебал устойчивое развитие книжной отрасли. В 2021 году книжная отрасль восстанавливается", - сказал Воропаев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" на тему "Просвещение через книгу. Итоги года".
Он пояснил РИА Новости, что согласно данным Российской книжной палаты, "в 2020 году российскими издательствами было выпущено 99 857 названий книг и брошюр совокупным тиражом 351,5 миллиона экземпляров". "По числу выпущенных названий это на 13,3% меньше, чем в 2019 году, а по совокупному тиражу – на 19,2%. В 2021 году российское книгоиздание постепенно возвращает утраченные позиции", - заключил собеседник агентства.
Ранее председатель Издательского совета Русской православной церкви
митрополит Калужский и Боровский Климент рассказал, что, по его данным, несмотря на пандемию коронавируса, "многие издательства продолжают работать, и интерес к книге растет", также "увеличилось количество изданных книг, качество не уменьшается". Он также призвал СМИ поддержать культуру чтения, ведь "книга для нас имеет большое значение".
Конкурс "Просвещение через книгу" проводится с 2006 года по благословению патриарха Кирилла Издательским советом РПЦ совместно с Минцифры. Цель конкурса – объединить усилия церковных и светских издательств "по выявлению изданий и программ, соответствующих высоким нравственным идеалам духовного просвещения и патриотического воспитания, а также привлечения общественного внимания и издательского интереса к воспитанию подрастающих поколений в духе истинных христианских ценностей".
Как ранее отмечали в РПЦ, в этом году на конкурс было подано 179 наименований. Победителем 2021 года стала серия "Святые России". Лучшим художественным произведением экспертный совет конкурса признал собрание сочинений Александра Кердана в шести томах. Книга митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) "Тайна Богоматери. Истоки и история почитания Приснодевы" стала лучшей в номинации "Духовно-просветительская книга", еще один диплом митрополит получил за книгу "Евангелие Достоевского". Дипломами также отметили произведения "Современный украинский вопрос и его развитие согласно божественным и священным канонам" митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора (Киккотиса), "Основы пастырской психиатрии" Василия Каледы, "Московский Синодальный хор. Летопись и певческие традиции. К 300-летию основания", "Россия в гражданской войне. 1918-1920 гг. Энциклопедия в трех томах" и другие книги.