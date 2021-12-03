https://ria.ru/20211203/knigi-1762094955.html

Более 350 миллионов книг и брошюр напечатали в России в 2020 году

Более 350 миллионов книг и брошюр напечатали в России в 2020 году - РИА Новости, 03.12.2021

Более 350 миллионов книг и брошюр напечатали в России в 2020 году

За 2020 год в России напечатали 351,5 миллиона экземпляров книг и брошюр, что на 19,2% меньше, чем в допандемическом 2019 году, однако в 2021 году отрасль... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T19:00

2021-12-03T19:00

2021-12-03T19:33

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

русская православная церковь

книги

россия

культура

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. За 2020 год в России напечатали 351,5 миллиона экземпляров книг и брошюр, что на 19,2% меньше, чем в допандемическом 2019 году, однако в 2021 году отрасль восстанавливается, сообщил представитель департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Александр Воропаев."Еще в 2018-2019 году число издаваемых книг и брошюр в нашей стране переваливало за 110 тысяч наименований. 2020 год поколебал устойчивое развитие книжной отрасли. В 2021 году книжная отрасль восстанавливается", - сказал Воропаев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" на тему "Просвещение через книгу. Итоги года".Он пояснил РИА Новости, что согласно данным Российской книжной палаты, "в 2020 году российскими издательствами было выпущено 99 857 названий книг и брошюр совокупным тиражом 351,5 миллиона экземпляров". "По числу выпущенных названий это на 13,3% меньше, чем в 2019 году, а по совокупному тиражу – на 19,2%. В 2021 году российское книгоиздание постепенно возвращает утраченные позиции", - заключил собеседник агентства.Ранее председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент рассказал, что, по его данным, несмотря на пандемию коронавируса, "многие издательства продолжают работать, и интерес к книге растет", также "увеличилось количество изданных книг, качество не уменьшается". Он также призвал СМИ поддержать культуру чтения, ведь "книга для нас имеет большое значение".Конкурс "Просвещение через книгу" проводится с 2006 года по благословению патриарха Кирилла Издательским советом РПЦ совместно с Минцифры. Цель конкурса – объединить усилия церковных и светских издательств "по выявлению изданий и программ, соответствующих высоким нравственным идеалам духовного просвещения и патриотического воспитания, а также привлечения общественного внимания и издательского интереса к воспитанию подрастающих поколений в духе истинных христианских ценностей".Как ранее отмечали в РПЦ, в этом году на конкурс было подано 179 наименований. Победителем 2021 года стала серия "Святые России". Лучшим художественным произведением экспертный совет конкурса признал собрание сочинений Александра Кердана в шести томах. Книга митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) "Тайна Богоматери. Истоки и история почитания Приснодевы" стала лучшей в номинации "Духовно-просветительская книга", еще один диплом митрополит получил за книгу "Евангелие Достоевского". Дипломами также отметили произведения "Современный украинский вопрос и его развитие согласно божественным и священным канонам" митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора (Киккотиса), "Основы пастырской психиатрии" Василия Каледы, "Московский Синодальный хор. Летопись и певческие традиции. К 300-летию основания", "Россия в гражданской войне. 1918-1920 гг. Энциклопедия в трех томах" и другие книги.

https://ria.ru/20211130/rubina-1761236791.html

https://ria.ru/20210924/knigi-1751497887.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/lavrov-1748904145.html

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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), русская православная церковь, книги, россия