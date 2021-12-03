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Китай продолжит укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР
Китай продолжит укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 03.12.2021
Китай продолжит укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР
Китай продолжит укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Россией, а также общими усилиями блокировать трансграничное распространение COVID-19, РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T08:53
2021-12-03T08:54
китай
москва
мид кнр
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ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Китай продолжит укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Россией, а также общими усилиями блокировать трансграничное распространение COVID-19, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в ходе встречи с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым в формате видеоконференции."Китай продолжит укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Россией, общими усилиями блокировать трансграничное распространение эпидемии COVID-19, обеспечивать безопасное и упорядоченное передвижение людей и торговлю между двумя странами", - заявил Лэ Юйчэн, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.Дипломат заявил о готовности китайской стороны углублять координацию и сотрудничество с Россией в многосторонних региональных механизмах, таких как Шанхайская организация сотрудничества, а также совместными усилиями поддерживать мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Лэ Юйчэн подчеркнул, что в условиях происходящих в мире изменений, пандемии и сложной международной обстановки Россия и Китай остаются глобальными партнерами, стратегической поддержкой и дипломатическим приоритетом друг для друга, а также предоставляют друг другу возможности для развития.Он указал, что Россия и Китай "решительно противостоят вмешательству внешних сил во внутренние дела двух стран, а также попыткам вбить клин между Москвой и Пекином".
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китай, москва, мид кнр, россия
08:53 03.12.2021 (обновлено: 08:54 03.12.2021)
 
Китай продолжит укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР

Замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн: Китай будет укреплять стратегическое взаимодействие с Россией

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкКПП Маньчжоули на китайско-российской границе
КПП Маньчжоули на китайско-российской границе - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Китай продолжит укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Россией, а также общими усилиями блокировать трансграничное распространение COVID-19, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в ходе встречи с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым в формате видеоконференции.
"Китай продолжит укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Россией, общими усилиями блокировать трансграничное распространение эпидемии COVID-19, обеспечивать безопасное и упорядоченное передвижение людей и торговлю между двумя странами", - заявил Лэ Юйчэн, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 13:02
В Китае назвали "саммит за демократию" провоцирующим раскол в мире
Дипломат заявил о готовности китайской стороны углублять координацию и сотрудничество с Россией в многосторонних региональных механизмах, таких как Шанхайская организация сотрудничества, а также совместными усилиями поддерживать мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Лэ Юйчэн подчеркнул, что в условиях происходящих в мире изменений, пандемии и сложной международной обстановки Россия и Китай остаются глобальными партнерами, стратегической поддержкой и дипломатическим приоритетом друг для друга, а также предоставляют друг другу возможности для развития.
Он указал, что Россия и Китай "решительно противостоят вмешательству внешних сил во внутренние дела двух стран, а также попыткам вбить клин между Москвой и Пекином".
 
КитайМоскваМИД КНРРоссия
 
 
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