08:53 03.12.2021 (обновлено: 08:54 03.12.2021)
Китай продолжит укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР
Замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн: Китай будет укреплять стратегическое взаимодействие с Россией
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкКПП Маньчжоули на китайско-российской границе
ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Китай продолжит укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Россией, а также общими усилиями блокировать трансграничное распространение COVID-19, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в ходе встречи с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым в формате видеоконференции.
"Китай продолжит укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Россией, общими усилиями блокировать трансграничное распространение эпидемии COVID-19, обеспечивать безопасное и упорядоченное передвижение людей и торговлю между двумя странами", - заявил Лэ Юйчэн, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Дипломат заявил о готовности китайской стороны углублять координацию и сотрудничество с Россией в многосторонних региональных механизмах, таких как Шанхайская организация сотрудничества, а также совместными усилиями поддерживать мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Лэ Юйчэн подчеркнул, что в условиях происходящих в мире изменений, пандемии и сложной международной обстановки Россия и Китай остаются глобальными партнерами, стратегической поддержкой и дипломатическим приоритетом друг для друга, а также предоставляют друг другу возможности для развития.
Он указал, что Россия и Китай "решительно противостоят вмешательству внешних сил во внутренние дела двух стран, а также попыткам вбить клин между Москвой и Пекином".