https://ria.ru/20211203/kitay-1761952558.html

Китай продолжит укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР

Китай продолжит укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 03.12.2021

Китай продолжит укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР

Китай продолжит укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Россией, а также общими усилиями блокировать трансграничное распространение COVID-19, РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T08:53

2021-12-03T08:53

2021-12-03T08:54

китай

москва

мид кнр

россия

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ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Китай продолжит укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Россией, а также общими усилиями блокировать трансграничное распространение COVID-19, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в ходе встречи с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым в формате видеоконференции."Китай продолжит укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Россией, общими усилиями блокировать трансграничное распространение эпидемии COVID-19, обеспечивать безопасное и упорядоченное передвижение людей и торговлю между двумя странами", - заявил Лэ Юйчэн, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.Дипломат заявил о готовности китайской стороны углублять координацию и сотрудничество с Россией в многосторонних региональных механизмах, таких как Шанхайская организация сотрудничества, а также совместными усилиями поддерживать мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Лэ Юйчэн подчеркнул, что в условиях происходящих в мире изменений, пандемии и сложной международной обстановки Россия и Китай остаются глобальными партнерами, стратегической поддержкой и дипломатическим приоритетом друг для друга, а также предоставляют друг другу возможности для развития.Он указал, что Россия и Китай "решительно противостоят вмешательству внешних сил во внутренние дела двух стран, а также попыткам вбить клин между Москвой и Пекином".

https://ria.ru/20211201/kitay-1761624460.html

китай

москва

россия

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