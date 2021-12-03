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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211203/kirkorov-1762017300.html
Киркоров рассказал о своих планах на Евровидение–2022
Киркоров рассказал о своих планах на Евровидение–2022 - РИА Новости, 03.12.2021
Киркоров рассказал о своих планах на Евровидение–2022
Певец Филипп Киркоров рассказал корреспонденту РИА Новости о планах на Евровидение-2022. По его словам, он готовит артиста для участия в конкурсе. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:28
2021-12-03T16:21
шоубиз
филипп киркоров
новости культуры
италия
турин
молдавия
сергей лазарев
евровидение
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров рассказал корреспонденту РИА Новости о планах на Евровидение-2022. По его словам, он готовит артиста для участия в конкурсе. Исполнитель не стал раскрывать имя возможного певца или певицы, а также от какой страны он будет заявлен. Но Россию из этого списка пока не исключил. По словам народного артиста России, все подробности станут известны в ближайшие две недели. Киркоров не первый год продюсирует участников на песенном конкурсе. В прошлом году Наталья Гордиенко, представляющая Молдову с песней "Sugar", заняла 13 место из 26 возможных. Под покровительством Киркорова участвовали Ани Лорак (в 2008 году она завоевала для Украины второе место с "Shady Lady") и Сергей Лазарев. Певец дважды принес России третье место с песнями "You Are The Only One" (2016) и "Scream" (2019). Также Киркоров помог завоевать второе место для Азербайджана: в 2013 году он продюсировал Фарида Мамедова с треком "Hold me". В октябре этого года стало известно, что Евровидение–2022 (Eurovision Song Contest) пройдет в Турине. Право провести конкурс Италия получила после победы в Роттердаме рок-группы Maneskin.
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филипп киркоров, новости культуры, италия, турин, молдавия, сергей лазарев, евровидение, музыка, россия, наталья гордиенко, азербайджан, новости шоу-бизнеса
15:28 03.12.2021 (обновлено: 16:21 03.12.2021)
 
Киркоров рассказал о своих планах на Евровидение–2022

Филипп Киркоров рассказал о том, кого готовит для Евровидения–2022

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров рассказал корреспонденту РИА Новости о планах на Евровидение-2022. По его словам, он готовит артиста для участия в конкурсе.

"Не буду вам лукавить, мы готовим артиста, который будет представлять на Евровидении страну", — прокомментировал Киркоров.

Исполнитель не стал раскрывать имя возможного певца или певицы, а также от какой страны он будет заявлен. Но Россию из этого списка пока не исключил.

"Трек практически готов. Артист готов — это может быть он или она, — добавил Филипп Киркоров. — Думаю, мой выбор вас не разочарует, и вы будете приятно удивлены".

По словам народного артиста России, все подробности станут известны в ближайшие две недели.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров и молдавская певица и актриса Наталья Гордиенко на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021" в круизном терминале Роттердама.
Певец Филипп Киркоров и молдавская певица и актриса Наталья Гордиенко на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 в круизном терминале Роттердама
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Певец Филипп Киркоров и молдавская певица и актриса Наталья Гордиенко на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021" в круизном терминале Роттердама.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров и российский участник конкурса "Евровидение - 2019" певец Сергей Лазарев (справа) на пресс-конференции после окончания второго полуфинала международного конкурса "Евровидение-2019".
Певец Филипп Киркоров и российский участник конкурса Евровидение - 2019 певец Сергей Лазарев (справа) на пресс-конференции после окончания второго полуфинала международного конкурса Евровидение-2019
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Певец Филипп Киркоров и российский участник конкурса "Евровидение - 2019" певец Сергей Лазарев (справа) на пресс-конференции после окончания второго полуфинала международного конкурса "Евровидение-2019".
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 2
Певец Филипп Киркоров и молдавская певица и актриса Наталья Гордиенко на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021" в круизном терминале Роттердама.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 2
Певец Филипп Киркоров и российский участник конкурса "Евровидение - 2019" певец Сергей Лазарев (справа) на пресс-конференции после окончания второго полуфинала международного конкурса "Евровидение-2019".
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Киркоров не первый год продюсирует участников на песенном конкурсе. В прошлом году Наталья Гордиенко, представляющая Молдову с песней "Sugar", заняла 13 место из 26 возможных.
Под покровительством Киркорова участвовали Ани Лорак (в 2008 году она завоевала для Украины второе место с "Shady Lady") и Сергей Лазарев. Певец дважды принес России третье место с песнями "You Are The Only One" (2016) и "Scream" (2019). Также Киркоров помог завоевать второе место для Азербайджана: в 2013 году он продюсировал Фарида Мамедова с треком "Hold me".
В октябре этого года стало известно, что Евровидение–2022 (Eurovision Song Contest) пройдет в Турине. Право провести конкурс Италия получила после победы в Роттердаме рок-группы Maneskin.
Участник шоу Голос Юрий Навроцкий - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 08:00Шоубиз
"Голос": кто из конкурсантов Евровидения пришел на российское шоу
 
ШоубизФилипп КиркоровНовости культурыИталияТуринМолдавияСергей ЛазаревЕвровидениеМузыкаРоссияНаталья ГордиенкоАзербайджанНовости шоу-бизнеса
 
 
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