Киркоров рассказал о своих планах на Евровидение–2022

Певец Филипп Киркоров рассказал корреспонденту РИА Новости о планах на Евровидение-2022. По его словам, он готовит артиста для участия в конкурсе.

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров рассказал корреспонденту РИА Новости о планах на Евровидение-2022. По его словам, он готовит артиста для участия в конкурсе. Исполнитель не стал раскрывать имя возможного певца или певицы, а также от какой страны он будет заявлен. Но Россию из этого списка пока не исключил. По словам народного артиста России, все подробности станут известны в ближайшие две недели. Киркоров не первый год продюсирует участников на песенном конкурсе. В прошлом году Наталья Гордиенко, представляющая Молдову с песней "Sugar", заняла 13 место из 26 возможных. Под покровительством Киркорова участвовали Ани Лорак (в 2008 году она завоевала для Украины второе место с "Shady Lady") и Сергей Лазарев. Певец дважды принес России третье место с песнями "You Are The Only One" (2016) и "Scream" (2019). Также Киркоров помог завоевать второе место для Азербайджана: в 2013 году он продюсировал Фарида Мамедова с треком "Hold me". В октябре этого года стало известно, что Евровидение–2022 (Eurovision Song Contest) пройдет в Турине. Право провести конкурс Италия получила после победы в Роттердаме рок-группы Maneskin.

