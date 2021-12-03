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Биография Ольги Кирилловой

Биография Ольги Кирилловой - РИА Новости, 03.12.2021

Биография Ольги Кирилловой

Ольга Евгеньевна Кириллова родилась 6 мая 1963 года в городе Миллерово Ростовской области. В 1985 году окончила Южно-Сахалинский педагогический институт по... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:08

2021-12-03T16:08

2021-12-03T16:08

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Ольга Евгеньевна Кириллова родилась 6 мая 1963 года в городе Миллерово Ростовской области. В 1985 году окончила Южно-Сахалинский педагогический институт по специальности "Физика и математика"; в 2001 году – Дальневосточный юридический институт МВД России по специальности "Правоведение"; в 2014 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "Юриспруденция". После окончания педагогического института работала учителем математики и физики в школе на Сахалине, затем перешла на работу в органы внутренних дел. С 1992 года работала в городском отделе внутренних дел (ГОВД) Сахалинской области.С 1995 года – начальник паспортно-визовой службы Невельского ГОВД Сахалинской области. С 1997 года работала в должности заместителя начальника паспортно-визовой службы УВД города Южно-Сахалинска. С 2003 года – начальник паспортно-визовой службы УВД города Южно-Сахалинска.С 2006 года была начальником Управления Федеральной миграционной службы (УФМС) по Сахалинской области.C октября 2012 года – начальник УФМС России по городу Москве.13 апреля 2016 года Ольга Кириллова возглавила Главное управление МВД РФ по вопросам миграции. Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 2017 года Кирилловой было присвоено специальное звание генерал-майора полиции.В январе 2019 года ушла в отставку по собственному желанию. В 2019 году стала членом Совета при Президенте России по межнациональным отношениям. Также вошла в Общественную Палату Москвы. Председатель Комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям.Является советником президента по развитию бизнеса АО "Ситроникс".В апреле 2020 года Кириллова вошла в состав Мосгоризбиркома с правом решающего голоса. 3 декабря 2021 года Центральная избирательная комиссия России рекомендовала Ольгу Кириллову на пост главы Мосгоризбиркома. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной грамотой Президента РФ, нагрудным знаком "Почетный сотрудник МВД России", благодарностью мэра города Москвы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, москва, мосгоризбирком