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Туризм
https://ria.ru/20211203/kipr-1762018227.html
Власти Кипра ужесточают правила въезда для туристов
Власти Кипра ужесточают правила въезда для туристов - РИА Новости, 03.12.2021
Власти Кипра ужесточают правила въезда для туристов
С 6 декабря ПЦР-тест обязаны проходить все прибывающие на Кипр туристы старше 12 лет, независимо от прививочного статуса и страны отправления, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:15
2021-12-03T15:15
туризм
кипр
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. С 6 декабря ПЦР-тест обязаны проходить все прибывающие на Кипр туристы старше 12 лет, независимо от прививочного статуса и страны отправления, сообщает АТОР.Такое решение приняло правительство на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Оно будет действовать до 10 января, а затем может быть пересмотрено — в зависимости от эпидемиологической ситуации.Стоимость ПЦР-анализа для авиапассажиров составит 15 евро. Власти подчеркивают, что проверку должны пройти пассажиры из всех стран, вакцинированные и невакцинированные.При этом новые правила прибытия на Кипр не отменяют действующих туристических протоколов, а дополняют их.Россиянам, прошедших полный курс иммунизации "Спутником V", по-прежнему требуется предъявить сертификат о вакцинации, а непривитым туристам — отрицательный результат сделанного перед вылетом ПЦР-теста не старше 72 часов. Все путешественники в обязательном порядке заполняют форму CyprusFlightPass.С 6 декабря также все круизные туристы, прибывающие в порты Кипра, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-анализа не старше 72 часов. После пересечения границы они пройдут еще и бесплатный экспресс-тест на антиген.В случае выявления COVID-19 путешественники должны отправиться на 14-дневный карантин. Если у туриста нет возможности пройти самоизоляцию на Кипре (собственная или арендованная недвижимость), ему будет предложено сделать это в карантинном отеле.Расходы в этом случае, включая размещение, питание и необходимое лечение, несет кипрская сторона, но обратный билет домой заболевший гость приобретает самостоятельно.Еще с 6 декабря и до 10 января 2022 года приостановлены все рождественские и другие мероприятия в торговых центрах и за их пределами.
https://ria.ru/20211130/kavkaz-1761230091.html
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кипр, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19
15:15 03.12.2021
 
Власти Кипра ужесточают правила въезда для туристов

Кипр вводит обязательные платные тесты для всех прибывающих туристов

© Depositphotos / Kirill MakarovУлица Генетлиу Мителла, ведущая к собору Айя-Напы в Лимассол, Кипр
Улица Генетлиу Мителла, ведущая к собору Айя-Напы в Лимассол, Кипр - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Depositphotos / Kirill Makarov
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. С 6 декабря ПЦР-тест обязаны проходить все прибывающие на Кипр туристы старше 12 лет, независимо от прививочного статуса и страны отправления, сообщает АТОР.
Такое решение приняло правительство на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Оно будет действовать до 10 января, а затем может быть пересмотрено — в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Стоимость ПЦР-анализа для авиапассажиров составит 15 евро. Власти подчеркивают, что проверку должны пройти пассажиры из всех стран, вакцинированные и невакцинированные.
При этом новые правила прибытия на Кипр не отменяют действующих туристических протоколов, а дополняют их.
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Россиянам, прошедших полный курс иммунизации "Спутником V", по-прежнему требуется предъявить сертификат о вакцинации, а непривитым туристам — отрицательный результат сделанного перед вылетом ПЦР-теста не старше 72 часов. Все путешественники в обязательном порядке заполняют форму CyprusFlightPass.
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С 6 декабря также все круизные туристы, прибывающие в порты Кипра, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-анализа не старше 72 часов. После пересечения границы они пройдут еще и бесплатный экспресс-тест на антиген.
В случае выявления COVID-19 путешественники должны отправиться на 14-дневный карантин. Если у туриста нет возможности пройти самоизоляцию на Кипре (собственная или арендованная недвижимость), ему будет предложено сделать это в карантинном отеле.
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Расходы в этом случае, включая размещение, питание и необходимое лечение, несет кипрская сторона, но обратный билет домой заболевший гость приобретает самостоятельно.
Еще с 6 декабря и до 10 января 2022 года приостановлены все рождественские и другие мероприятия в торговых центрах и за их пределами.
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