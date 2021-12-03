https://ria.ru/20211203/karavan-1761999796.html

Рождественский караван Coca-Cola пройдет в поддержку Специальной Олимпиады

Рождественский караван Coca-Cola пройдет в поддержку Специальной Олимпиады - РИА Новости, 03.12.2021

Рождественский караван Coca-Cola пройдет в поддержку Специальной Олимпиады

Традиционный Рождественский караван Coca-Cola, стартовавший в пятницу по маршруту Владивосток — Москва, включающему 10 городов, будет посвящен в этом году... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:15

2021-12-03T13:15

2021-12-03T14:15

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Традиционный Рождественский караван Coca-Cola, стартовавший в пятницу по маршруту Владивосток — Москва, включающему 10 городов, будет посвящен в этом году атлетам Специальной Олимпиады, Всемирные зимние игры которой впервые пройдут в январе 2023 года в Казани, сообщает компания.Старт 21-му по счету Каравану был дан на проходящем в Москве международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. В связи с противоэпидемическими ограничениями с 2020 года Караван переехал в онлайн, в этом году виртуальный формат сохранится.В компании напомнили, что в 2000 году ее сотрудники компании решили воплотить в жизнь ролик Coca-Cola "Праздник к нам приходит", и привезли подарки в детский дом на фирменном грузовичке. "Через год акцию повторили — так зародилась традиция. Компания уже не только дарила подарки, но и организовывала для детей новогодние представления. К 2013 году Караван охватывал 64 города России, в нем участвовали почти 8 тысяч воспитанников детских домов и пациентов больниц, а партнерами были десятки благотворительных фондов и некоммерческих организаций", - отметили в компании.Три года назад Coca-Cola в России сфокусировалась на социализации подростков с ментальными, физическими и сенсорными особенностями и начала организовывать инклюзивные праздники, приглашая на них всех, в том числе молодых людей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья, а также подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.В акции этого года также смогут принять участие все желающие через специальное приложение."Участники могут фиксировать любую физическую активность (даже ходьбу) в специальном приложении, где она трансформируется в "волшебную энергию". Эта энергия приведет "Караван" в движение и поможет ему проехать онлайн весь маршрут по десяти городам России — кроме Владивостока и Москвы, он захватит Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург", - поясняется в сообщении. В каждом городе Караван сделает остановку с тренировкой или челленджем от атлета Специальной Олимпиады. Видеозаписи будут выложены на сайте и в приложении, повторить их сможет любой желающий. В финале Каравана Coca-Cola в России от лица всех участников движения переведет пожертвование Специальной Олимпиаде России для развития региональных инициатив."Как спортсмену, мне особенно приятно, что в этом году Cocа-Cola проводит “Караван” в поддержку Специальной Олимпиады", — цитируется в сообщении комментарий хоккеиста и посла Всемирных зимних Игр Специальной Олимпиады 2023 года Александра Овечкина. Генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич отметил, что основная миссия каравана − поддержать людей с особенностями развития и находящихся в трудной жизненной ситуации, преодолеть социальную изоляцию, а также привлечь внимание к решению проблем инклюзии за счет вовлечения широкого круга неравнодушных людей, НКО и волонтеров Coca-Cola в России.Помимо проведения каравана, Coca-Cola в России для развития инклюзивного общества вместе с Фондом "Обнаженные сердца" строит инклюзивные игровые площадки в разных городах страны — к декабрю 2021 года открыто уже 13 площадок. В России она также организует юнифайд-матчи, когда в одной команде играют атлеты с особенностями развития и без. Атлетов привлекают и к работе на спортивных мероприятиях, партнером которых является Coca-Cola.

https://ria.ru/20211012/uglerody-1754278379.html

https://ria.ru/20211006/biznes-1752995260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новости компаний - экономика, инклюзия, волонтерство в россии, coca-cola hbc россия