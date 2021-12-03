Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211203/karavan-1761999796.html
Рождественский караван Coca-Cola пройдет в поддержку Специальной Олимпиады
Рождественский караван Coca-Cola пройдет в поддержку Специальной Олимпиады - РИА Новости, 03.12.2021
Рождественский караван Coca-Cola пройдет в поддержку Специальной Олимпиады
Традиционный Рождественский караван Coca-Cola, стартовавший в пятницу по маршруту Владивосток — Москва, включающему 10 городов, будет посвящен в этом году... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:15
2021-12-03T14:15
новости компаний - экономика
инклюзия
волонтерство в россии
coca-cola hbc россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762000274_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0550742cf927d0cc4d255dd9750df42.jpg
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Традиционный Рождественский караван Coca-Cola, стартовавший в пятницу по маршруту Владивосток — Москва, включающему 10 городов, будет посвящен в этом году атлетам Специальной Олимпиады, Всемирные зимние игры которой впервые пройдут в январе 2023 года в Казани, сообщает компания.Старт 21-му по счету Каравану был дан на проходящем в Москве международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. В связи с противоэпидемическими ограничениями с 2020 года Караван переехал в онлайн, в этом году виртуальный формат сохранится.В компании напомнили, что в 2000 году ее сотрудники компании решили воплотить в жизнь ролик Coca-Cola "Праздник к нам приходит", и привезли подарки в детский дом на фирменном грузовичке. "Через год акцию повторили — так зародилась традиция. Компания уже не только дарила подарки, но и организовывала для детей новогодние представления. К 2013 году Караван охватывал 64 города России, в нем участвовали почти 8 тысяч воспитанников детских домов и пациентов больниц, а партнерами были десятки благотворительных фондов и некоммерческих организаций", - отметили в компании.Три года назад Coca-Cola в России сфокусировалась на социализации подростков с ментальными, физическими и сенсорными особенностями и начала организовывать инклюзивные праздники, приглашая на них всех, в том числе молодых людей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья, а также подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.В акции этого года также смогут принять участие все желающие через специальное приложение."Участники могут фиксировать любую физическую активность (даже ходьбу) в специальном приложении, где она трансформируется в "волшебную энергию". Эта энергия приведет "Караван" в движение и поможет ему проехать онлайн весь маршрут по десяти городам России — кроме Владивостока и Москвы, он захватит Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург", - поясняется в сообщении. В каждом городе Караван сделает остановку с тренировкой или челленджем от атлета Специальной Олимпиады. Видеозаписи будут выложены на сайте и в приложении, повторить их сможет любой желающий. В финале Каравана Coca-Cola в России от лица всех участников движения переведет пожертвование Специальной Олимпиаде России для развития региональных инициатив."Как спортсмену, мне особенно приятно, что в этом году Cocа-Cola проводит “Караван” в поддержку Специальной Олимпиады", — цитируется в сообщении комментарий хоккеиста и посла Всемирных зимних Игр Специальной Олимпиады 2023 года Александра Овечкина. Генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич отметил, что основная миссия каравана − поддержать людей с особенностями развития и находящихся в трудной жизненной ситуации, преодолеть социальную изоляцию, а также привлечь внимание к решению проблем инклюзии за счет вовлечения широкого круга неравнодушных людей, НКО и волонтеров Coca-Cola в России.Помимо проведения каравана, Coca-Cola в России для развития инклюзивного общества вместе с Фондом "Обнаженные сердца" строит инклюзивные игровые площадки в разных городах страны — к декабрю 2021 года открыто уже 13 площадок. В России она также организует юнифайд-матчи, когда в одной команде играют атлеты с особенностями развития и без. Атлетов привлекают и к работе на спортивных мероприятиях, партнером которых является Coca-Cola.
https://ria.ru/20211012/uglerody-1754278379.html
https://ria.ru/20211006/biznes-1752995260.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762000274_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a9441df7adff26587122d4fe2b63b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, инклюзия, волонтерство в россии, coca-cola hbc россия
13:15 03.12.2021 (обновлено: 14:15 03.12.2021)
 

Рождественский караван Coca-Cola пройдет в поддержку Специальной Олимпиады

© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкРождественский караван Coca-cola
Рождественский караван Coca-cola - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Традиционный Рождественский караван Coca-Cola, стартовавший в пятницу по маршруту Владивосток — Москва, включающему 10 городов, будет посвящен в этом году атлетам Специальной Олимпиады, Всемирные зимние игры которой впервые пройдут в январе 2023 года в Казани, сообщает компания.
Старт 21-му по счету Каравану был дан на проходящем в Москве международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. В связи с противоэпидемическими ограничениями с 2020 года Караван переехал в онлайн, в этом году виртуальный формат сохранится.
Завод Сoca-Cola HBC Россия - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 20:27
Coca-Cola HBC обязуется к 2040 году достичь углеродной нейтральности
В компании напомнили, что в 2000 году ее сотрудники компании решили воплотить в жизнь ролик Coca-Cola "Праздник к нам приходит", и привезли подарки в детский дом на фирменном грузовичке. "Через год акцию повторили — так зародилась традиция. Компания уже не только дарила подарки, но и организовывала для детей новогодние представления. К 2013 году Караван охватывал 64 города России, в нем участвовали почти 8 тысяч воспитанников детских домов и пациентов больниц, а партнерами были десятки благотворительных фондов и некоммерческих организаций", - отметили в компании.
Три года назад Coca-Cola в России сфокусировалась на социализации подростков с ментальными, физическими и сенсорными особенностями и начала организовывать инклюзивные праздники, приглашая на них всех, в том числе молодых людей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья, а также подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В акции этого года также смогут принять участие все желающие через специальное приложение.
"Участники могут фиксировать любую физическую активность (даже ходьбу) в специальном приложении, где она трансформируется в "волшебную энергию". Эта энергия приведет "Караван" в движение и поможет ему проехать онлайн весь маршрут по десяти городам России — кроме Владивостока и Москвы, он захватит Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург", - поясняется в сообщении.
Генеральный директор компании Coca-Cola HBC AG Зоран Богданович - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 11:25
Гендиректор Coca-Cola HBC AG: адаптироваться, чтобы побеждать
В каждом городе Караван сделает остановку с тренировкой или челленджем от атлета Специальной Олимпиады. Видеозаписи будут выложены на сайте и в приложении, повторить их сможет любой желающий. В финале Каравана Coca-Cola в России от лица всех участников движения переведет пожертвование Специальной Олимпиаде России для развития региональных инициатив.
"Как спортсмену, мне особенно приятно, что в этом году Cocа-Cola проводит “Караван” в поддержку Специальной Олимпиады", — цитируется в сообщении комментарий хоккеиста и посла Всемирных зимних Игр Специальной Олимпиады 2023 года Александра Овечкина.
Генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич отметил, что основная миссия каравана − поддержать людей с особенностями развития и находящихся в трудной жизненной ситуации, преодолеть социальную изоляцию, а также привлечь внимание к решению проблем инклюзии за счет вовлечения широкого круга неравнодушных людей, НКО и волонтеров Coca-Cola в России.
"Мы также поддерживаем Всемирные игры Специальной Олимпиады. Это важная инициатива, позволяющая доказать, что спорт не имеет границ. То же самое подразумевают и задания каравана – неважно, что будут делать наши участники, просто ходить, танцевать или поднимать штангу – все они объединятся, чтобы сделать мир немного лучше. Мы благодарим каждого, кто присоединится к Каравану, и желаем всем чудесного Нового года!" - сказал он.
Помимо проведения каравана, Coca-Cola в России для развития инклюзивного общества вместе с Фондом "Обнаженные сердца" строит инклюзивные игровые площадки в разных городах страны — к декабрю 2021 года открыто уже 13 площадок. В России она также организует юнифайд-матчи, когда в одной команде играют атлеты с особенностями развития и без. Атлетов привлекают и к работе на спортивных мероприятиях, партнером которых является Coca-Cola.
 
Новости компаний - ЭкономикаинклюзияВолонтерство в РоссииCoca-Cola HBC Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похудении
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
00:01В России отмечают один из главных церковных праздников
23:48Google обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*
23:44В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе
23:41Захарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях
23:10Генсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"
22:57Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью" Андрей Измайлов
Лента новостейМолния
Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похуденииВ Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района РостокиноВ России отмечают один из главных церковных праздниковGoogle обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школеЗахарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действияхГенсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью" Андрей Измайлов