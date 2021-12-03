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Украина отвела Германии пять дней, чтобы та "покарала" Россию
Посол Украины составил для Германии "список карательных мер" против России - РИА Новости, 03.12.2021
Украина отвела Германии пять дней, чтобы та "покарала" Россию
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера Олафа Шольца сделать "недвусмысленное предупреждение" России и ее президенту Владимиру Путину в... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T21:11
2021-12-03T21:11
2021-12-03T23:21
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера Олафа Шольца сделать "недвусмысленное предупреждение" России и ее президенту Владимиру Путину в виде списка "жестких карательных мер". Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild."Никогда еще опасность нападения России на Украину не была так реальна, чем в эти недели. <…> Украина лично призывает нового канцлера Олафа Шольца сразу после его избрания очень наглядно представить все серьезные последствия атаки на Украину", — сказал дипломат.По словам Мельника, правительству Германии следует сделать это не позднее восьмого декабря. В список "карательных мир" должны войти следующие пункты: исключить Россию из членства в любых международных организациях, перестать импортировать российский газ, нефть, уголь и другие товары, ввести запрет на немецкие инвестиции в России, заморозить российские государственные активы за рубежом, включая банковские счета, и отключить Россию от системы SWIFT.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва отвергала все обвинения, заявляя, что перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20211129/melnik-1761191061.html
https://ria.ru/20211128/germaniya-1761152230.html
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в мире, украина, германия, владимир путин, нато, андрей мельник, олаф шольц, россия
21:11 03.12.2021 (обновлено: 23:21 03.12.2021)
Посол Украины составил для Германии "список карательных мер" против России
Посол Украины в Германии Мельник: Берлин должен к 8 декабря ввести санкции против Москвы