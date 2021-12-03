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В Минске заявили, что Белоруссия и РФ не допустят искажения правды о ВОВ
В Минске заявили, что Белоруссия и РФ не допустят искажения правды о ВОВ - РИА Новости, 03.12.2021
В Минске заявили, что Белоруссия и РФ не допустят искажения правды о ВОВ
Спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что в Белоруссии и России не допустят искажения памяти о Великой Отечественной войне... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T17:03
2021-12-03T17:03
союзное государство
белоруссия
дмитрий мезенцев
великая отечественная война (1941-1945)
россия
наталья кочанова
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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что в Белоруссии и России не допустят искажения памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и будут нести правду о ней миру."В разрабатываемом проекте конституции (Белоруссии - ред.) будет четко обозначена необходимость сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Потому что, к сожалению, историю пытаются исказить. Но сделать это в Беларуси и России невозможно", - сказала Кочанова в пятницу в Минске во время церемонии открытия выставки "Битва за Москву. Бессмертие подвига".По ее словам, "Великая Отечественная война и то, что связано с этой войной, – свято"." Память об этой войне сохранена в наших сердцах, и наша задача передавать память о тех событиях молодому поколению. Благодаря старшему поколению мы живем сегодня в таких замечательных странах – в Беларуси и России – миролюбивых, добрых, красивых. Каждый исторический факт о той войне – это свято", - продолжила спикер. Она отметила, что" 80 лет назад старшее поколение сделало все, чтобы разгромить немцев под Москвой, не отдать столицу своей родины врагу".В свою очередь госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев также обратил внимание на актуальность проблемы попыток искажения истории. Мезенцев подчеркнул, что белорусский и российский народы вместе. "Вместе – на пути к экономической интеграции, новый этап, которой открыли президенты Беларуси и России. Мы вместе осмысливаем ту Великую победу, всматриваясь в день нынешний и в день завтрашний", - сказал госсекретарь.По информации минского музея, экспозиция "Битва за Москву. Бессмертие подвига" продлится до 30 января 2022 года. На выставке представлены около 250 предметов из коллекций фотографий, документов, писем, плакатов, наград, личных вещей, оружия, предметов изобразительного искусства из фондов Государственного музея обороны Москвы, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Музея Победы. Выставка организована по инициативе Постоянного комитета Союзного государства при содействии мэра Москвы и министерства культуры Белоруссии.
https://ria.ru/20211202/vystavka-1762055999.html
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белоруссия, дмитрий мезенцев, великая отечественная война (1941-1945), россия, наталья кочанова
17:03 03.12.2021
 

В Минске заявили, что Белоруссия и РФ не допустят искажения правды о ВОВ

© AP Photo / Sergei GritsЛюди несут портреты ветеранов Великой Отечественной войны в День Победы в Минске, Беларусь
Люди несут портреты ветеранов Великой Отечественной войны в День Победы в Минске, Беларусь - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что в Белоруссии и России не допустят искажения памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и будут нести правду о ней миру.
"В разрабатываемом проекте конституции (Белоруссии - ред.) будет четко обозначена необходимость сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Потому что, к сожалению, историю пытаются исказить. Но сделать это в Беларуси и России невозможно", - сказала Кочанова в пятницу в Минске во время церемонии открытия выставки "Битва за Москву. Бессмертие подвига".
Битва за Москву. 7 января 1941 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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Выставка, посвященная битве за Москву в 1941 году, откроется в Минске
По ее словам, "Великая Отечественная война и то, что связано с этой войной, – свято"." Память об этой войне сохранена в наших сердцах, и наша задача передавать память о тех событиях молодому поколению. Благодаря старшему поколению мы живем сегодня в таких замечательных странах – в Беларуси и России – миролюбивых, добрых, красивых. Каждый исторический факт о той войне – это свято", - продолжила спикер. Она отметила, что" 80 лет назад старшее поколение сделало все, чтобы разгромить немцев под Москвой, не отдать столицу своей родины врагу".
"Мы должны сделать все, чтобы сохранить мир в наших странах. Сегодня ситуация очень непростая. Вы видите, как пытаются нагнетать конфронтацию, как пытаются искажать историю. Мы должны помнить историю, тех людей, которые ценой своей жизни отстояли свободу и независимость наших стран, сделать все, чтобы подобного не допустить впредь. От людей, живущих ныне, и тех, кто идёт за нами, зависит мир и спокойствие в наших странах. И мы должны эту правду нести всему миру", - заявила Кочанова.
В свою очередь госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев также обратил внимание на актуальность проблемы попыток искажения истории. Мезенцев подчеркнул, что белорусский и российский народы вместе. "Вместе – на пути к экономической интеграции, новый этап, которой открыли президенты Беларуси и России. Мы вместе осмысливаем ту Великую победу, всматриваясь в день нынешний и в день завтрашний", - сказал госсекретарь.
Посол РФ в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
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Мезенцев: ответом Западу станет еще большая интеграция Минска с Москвой
По информации минского музея, экспозиция "Битва за Москву. Бессмертие подвига" продлится до 30 января 2022 года. На выставке представлены около 250 предметов из коллекций фотографий, документов, писем, плакатов, наград, личных вещей, оружия, предметов изобразительного искусства из фондов Государственного музея обороны Москвы, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Музея Победы. Выставка организована по инициативе Постоянного комитета Союзного государства при содействии мэра Москвы и министерства культуры Белоруссии.
 
Союзное государствоБелоруссияДмитрий МезенцевВеликая Отечественная война (1941-1945)РоссияНаталья Кочанова
 
 
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