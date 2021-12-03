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Девочка-инвалид из Бийска получила коляску после вмешательства прокуратуры

Девочка-инвалид из Бийска получила коляску после вмешательства прокуратуры - РИА Новости, 03.12.2021

Девочка-инвалид из Бийска получила коляску после вмешательства прокуратуры

Девочка-инвалид из Бийска, сломавшая обе ноги из-за отсутствия специально оборудованной коляски, все же получила ее после вмешательства правоохранительных... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:38

2021-12-03T13:38

2021-12-03T13:38

происшествия

алтайский край

бийск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

дмитрий демешин

россия

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БАРНАУЛ, 3 дек - РИА Новости. Девочка-инвалид из Бийска, сломавшая обе ноги из-за отсутствия специально оборудованной коляски, все же получила ее после вмешательства правоохранительных органов, сообщают в прокуратуре Алтайского края.Ранее история 13-летней девочки-инвалида вызвала общественный резонанс. Чиновники тянули с предоставлением ребенку положенной по закону дорогостоящей специальной коляски. В итоге она упала из обычной инвалидной коляски и сломала обе ноги. Проверку этого случая по поручению заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина провела прокуратура края. СУСК РФ по региону возбудил дело о халатности в отношении чиновников, а глава СК Александр Бастрыкин взял историю на контроль."В Государственное учреждение - Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации прокурором г. Бийска внесено представление с требованием об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов. Оно рассмотрено и удовлетворено. Также прокурором в Бийский городской суд направлено исковое заявление об обеспечении ребенка требуемым средством реабилитации и взыскании морального вреда. Оно рассмотрено и удовлетворено", - говорится в сообщении прокуратуры.Девочке-инвалиду передана коляска стоимостью свыше 280 тысяч рублей, "ее социальные права полностью восстановлены", сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20211119/otpusk-1759795826.html

алтайский край

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происшествия, алтайский край, бийск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, дмитрий демешин, россия