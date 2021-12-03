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Экс-посол Индии в Москве рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Моди
Экс-посол Индии в Москве рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Моди - РИА Новости, 03.12.2021
Экс-посол Индии в Москве рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Моди
Лидеры России и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди на встрече могут обсудить энергетику, оборонно-промышленный комплекс и экономическое сотрудничество, а... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:37
2021-12-03T14:37
дели
москва
владимир путин
большая двадцатка
брикс
нарендра моди
пунди шринивасан рагхаван
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лидеры России и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди на встрече могут обсудить энергетику, оборонно-промышленный комплекс и экономическое сотрудничество, а также коснуться проблемы Афганистана, считает экс-посол Индии в России, председатель индийского Консультационного совета по национальной безопасности Пунди Шринивасан Рагхаван."В преддверии этого визита важно отметить, что он имеет большое значение для наших двусторонних отношений", - сказал экс-посол в ходе видеомоста Москва – Дели, организованного МИА "Россия сегодня"."Конечно, есть много двусторонних вопросов: энергетика, оборонно-промышленный комплекс. Конечно, они будут обсуждать и экономическое сотрудничество", - отметил эксперт.Он добавил, что также актуальная для обсуждения тема Афганистана. "России и Индии нужно действовать сообща по многим направлениям... Очень многое произошло с момента последней встречи Путина и Моди в 2019 году, поэтому двум лидерам предстоит многое обсудить. Есть вопрос Индии и Китая, который для нашей страны имеет большое значение, и стратегические партнерство между Индией и Россией не должно ощущать никакого воздействия со стороны отношений между Индией и Китаем. Я считаю, что все это будет на повестке", - заключил эксперт, добавив, что между лидерами сложились хорошие личные отношения, в преддверии их встречи была проведена активная работа.Шестого декабря состоится визит президента России в Республику Индию. В ходе переговоров с премьер-министром Индии Моди предполагается обсудить вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами. Пресс-служба Кремля отмечала, что лидеры обменяются мнениями и по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках G20, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.
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дели, москва, владимир путин, большая двадцатка, брикс, нарендра моди, пунди шринивасан рагхаван, россия
14:37 03.12.2021
 
Экс-посол Индии в Москве рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Моди

Экс-посол Индии в Москве Рагхаван: лидеры России и Индии обсудят проблему Афганистана

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках саммита БРИКС
© POOL
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лидеры России и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди на встрече могут обсудить энергетику, оборонно-промышленный комплекс и экономическое сотрудничество, а также коснуться проблемы Афганистана, считает экс-посол Индии в России, председатель индийского Консультационного совета по национальной безопасности Пунди Шринивасан Рагхаван.
"В преддверии этого визита важно отметить, что он имеет большое значение для наших двусторонних отношений", - сказал экс-посол в ходе видеомоста МоскваДели, организованного МИА "Россия сегодня".
Министр иностранных дел Республики Индии Субраманиян Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
09:32
Глава МИД Индии прокомментировал состояние отношений с Китаем
"Конечно, есть много двусторонних вопросов: энергетика, оборонно-промышленный комплекс. Конечно, они будут обсуждать и экономическое сотрудничество", - отметил эксперт.
Он добавил, что также актуальная для обсуждения тема Афганистана. "России и Индии нужно действовать сообща по многим направлениям... Очень многое произошло с момента последней встречи Путина и Моди в 2019 году, поэтому двум лидерам предстоит многое обсудить. Есть вопрос Индии и Китая, который для нашей страны имеет большое значение, и стратегические партнерство между Индией и Россией не должно ощущать никакого воздействия со стороны отношений между Индией и Китаем. Я считаю, что все это будет на повестке", - заключил эксперт, добавив, что между лидерами сложились хорошие личные отношения, в преддверии их встречи была проведена активная работа.
Шестого декабря состоится визит президента России в Республику Индию. В ходе переговоров с премьер-министром Индии Моди предполагается обсудить вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами. Пресс-служба Кремля отмечала, что лидеры обменяются мнениями и по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках G20, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.
 
ДелиМоскваВладимир ПутинБольшая двадцаткаБРИКСНарендра МодиПунди Шринивасан РагхаванРоссия
 
 
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