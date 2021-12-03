https://ria.ru/20211203/indiya-1762019380.html

Экс-посол Индии в Москве рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Моди

Экс-посол Индии в Москве рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Моди - РИА Новости, 03.12.2021

Экс-посол Индии в Москве рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Моди

Лидеры России и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди на встрече могут обсудить энергетику, оборонно-промышленный комплекс и экономическое сотрудничество, а... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:37

2021-12-03T14:37

2021-12-03T14:37

дели

москва

владимир путин

большая двадцатка

брикс

нарендра моди

пунди шринивасан рагхаван

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лидеры России и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди на встрече могут обсудить энергетику, оборонно-промышленный комплекс и экономическое сотрудничество, а также коснуться проблемы Афганистана, считает экс-посол Индии в России, председатель индийского Консультационного совета по национальной безопасности Пунди Шринивасан Рагхаван."В преддверии этого визита важно отметить, что он имеет большое значение для наших двусторонних отношений", - сказал экс-посол в ходе видеомоста Москва – Дели, организованного МИА "Россия сегодня"."Конечно, есть много двусторонних вопросов: энергетика, оборонно-промышленный комплекс. Конечно, они будут обсуждать и экономическое сотрудничество", - отметил эксперт.Он добавил, что также актуальная для обсуждения тема Афганистана. "России и Индии нужно действовать сообща по многим направлениям... Очень многое произошло с момента последней встречи Путина и Моди в 2019 году, поэтому двум лидерам предстоит многое обсудить. Есть вопрос Индии и Китая, который для нашей страны имеет большое значение, и стратегические партнерство между Индией и Россией не должно ощущать никакого воздействия со стороны отношений между Индией и Китаем. Я считаю, что все это будет на повестке", - заключил эксперт, добавив, что между лидерами сложились хорошие личные отношения, в преддверии их встречи была проведена активная работа.Шестого декабря состоится визит президента России в Республику Индию. В ходе переговоров с премьер-министром Индии Моди предполагается обсудить вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами. Пресс-служба Кремля отмечала, что лидеры обменяются мнениями и по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках G20, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

https://ria.ru/20211203/indiya-1761955523.html

дели

москва

россия

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дели, москва, владимир путин, большая двадцатка, брикс, нарендра моди, пунди шринивасан рагхаван, россия