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В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 72,5%

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 72,5% - РИА Новости, 03.12.2021

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 72,5%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составляет 72,5%, сообщили на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:43

2021-12-03T14:43

2021-12-03T14:43

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составляет 72,5%, сообщили на портале стопкоронавирус.рф."Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в МО составляет 72,5% на 3 декабря", - говорится в сообщении.Неделю назад, по данным портала, этот показатель составлял 71,1%. По состоянию на 3 декабря, первым компонентом вакцинированы 4 498 002 человек, завершили курс вакцинации 4 163 546 человек, сообщается на сайте.

московская область (подмосковье)

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2021

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