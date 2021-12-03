https://ria.ru/20211203/immunitet-1762021007.html
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 72,5%
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 72,5% - РИА Новости, 03.12.2021
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 72,5%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составляет 72,5%, сообщили на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:43
2021-12-03T14:43
2021-12-03T14:43
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739212587_0:188:3307:2048_1920x0_80_0_0_648de327dd290da6790c0c26d6434598.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составляет 72,5%, сообщили на портале стопкоронавирус.рф."Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в МО составляет 72,5% на 3 декабря", - говорится в сообщении.Неделю назад, по данным портала, этот показатель составлял 71,1%. По состоянию на 3 декабря, первым компонентом вакцинированы 4 498 002 человек, завершили курс вакцинации 4 163 546 человек, сообщается на сайте.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739212587_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_cb0f939c54102ca1382c4ee3a1afd492.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 72,5%
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 72,5 процента