https://ria.ru/20211203/gretsiya-1762104479.html

В Греции сократили срок ревакцинации с шести месяцев до трех

В Греции сократили срок ревакцинации с шести месяцев до трех - РИА Новости, 03.12.2021

В Греции сократили срок ревакцинации с шести месяцев до трех

Национальный Комитет по вакцинации в Греции сократил с полугода до трех месяцев срок между второй и третьей прививками от коронавируса, сообщил генеральный... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T19:59

2021-12-03T19:59

2021-12-03T19:59

распространение коронавируса

в мире

общество

греция

здоровье - общество

кириакос мицотакис

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955634_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_159be833a4e9906913382add7e8363d0.jpg

АФИНЫ, 3 дек - РИА Новости. Национальный Комитет по вакцинации в Греции сократил с полугода до трех месяцев срок между второй и третьей прививками от коронавируса, сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.Решение принято в связи с распространением штамма "омикрон" COVID-19."В связи с появлением штамма "омикрон" и подтверждением его в ряде стран, среди которых Греция, национальный Комитет по вакцинации пересмотрел все национальные и международные данные и разрешил делать бустерную дозу от COVID-19 всем гражданам от 18 лет и старше через три месяца после завершения вакцинации двумя дозами вакцины", - сказал Фемистоклеус на внеочередном брифинге в минздраве.Переболевшим СOVID-19 прививку будут делать через три месяца после выздоровления.По его словам, опасность заражения штаммом "омикрон" с наступлением зимы делает необходимым как можно больше повысить защиту от COVID-19 с помощью бустерной прививки. Запись на прием для третьей прививки начинается в пятницу вечером и в субботу утром. "У нас достаточно возможностей для приема на прививки, их можно делать и в воскресенье", - сказал Фемистоклеус. По его словам, в декабре можно сделать 3 миллиона прививок, записаны на прививки 1,5 миллиона человек и есть возможность записать еще 1,5 миллиона.На замечание, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) считает, что третья прививка может быть сделана минимум через полгода после второй дозы вакцины, Фемистоклеус ответил, что Комитет вакцинации принимал решение на основании имеющихся данных, и, например, в Великобритании бустерную прививку разрешено делать через три месяца, во многих других странах через пять месяцев. "Наш национальный комитет более продвинутый и идет в авангарде по вакцинации третьей дозой", - заявил он.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ранее предлагал сократить на два месяца срок для бустерной прививки. По словам премьера, "он не врач, но для него абсолютно очевидно, что иммунитет снижается постепенно, никто не теряет его резко через шесть месяцев после вакцинации". Он заявил, что считает возможным делать третью прививку через четыре месяца, а не через полгода, как рекомендуют произхводители вакцин. Премьер Греции заявил, что в случае одобрение будет ускорено введение третьей дозы вакцины "в качестве дополнительного щита защиты от коронавируса и его возможных мутаций".В Греции с населением около 11 миллионов человек завершили вакцинацию 6,606 миллиона человек, это 63% всего населения и 74,6% взрослого населения.

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, общество, греция, здоровье - общество, кириакос мицотакис, коронавирус covid-19