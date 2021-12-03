https://ria.ru/20211203/granitsa-1762020589.html

Польша начала ограниченный допуск журналистов на границу с Белоруссией

Польша начала ограниченный допуск журналистов на границу с Белоруссией - РИА Новости, 03.12.2021

Польша начала ограниченный допуск журналистов на границу с Белоруссией

Польша начала ограниченный допуск журналистов на границу с Белоруссией, сообщил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:40

2021-12-03T14:40

2021-12-03T14:41

в мире

белоруссия

минск

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 3 дек – РИА Новости. Польша начала ограниченный допуск журналистов на границу с Белоруссией, сообщил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.В пятницу в населенном пункте Поплавце Подляского воеводства, который находится недалеко от белорусской границы, открылся пресс-центр для журналистов, освещающих ситуацию.Для допуска непосредственно на территорию, прилегающую к границе, необходимо получить разовую аккредитацию Пограничной стражи Польши. Пограничники предупреждают, что журналистов будут допускать на границу группами и только в сопровождении.Непосредственно перед выездом на границу журналисты будут проходить специальный тренинг.Польские журналисты не имели доступа на границу с начала сентября. До 2 декабря на приграничных с Белоруссией территориях Польши действовал режим чрезвычайного положения. В соответствии с ним нахождение на приграничной территории разрешается только местным жителям и обладателям специальных разрешений.Сразу после окончания режима ЧП министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский ввел запрет на посещение территорий, прилегающих к границе Белоруссии на три месяца, до марта 2022 года.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://ria.ru/20211203/granitsa-1762016765.html

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761882031.html

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в мире, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии