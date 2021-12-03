https://ria.ru/20211203/granitsa-1762010014.html

В Германии назвали ситуацию на польско-белорусской границе напряженной

В Германии назвали ситуацию на польско-белорусской границе напряженной - РИА Новости, 03.12.2021

В Германии назвали ситуацию на польско-белорусской границе напряженной

Ситуация на границе между Польшей и Белоруссией остается напряженной, но гораздо спокойнее, чем несколько недель назад, заявил на брифинге представитель МВД ФРГ РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:54

2021-12-03T13:54

2021-12-03T14:16

в мире

белоруссия

германия

польша

мвд фрг

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759692336_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_d58e49e06c0ecb2517fa4e79b509d8b3.jpg

БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Ситуация на границе между Польшей и Белоруссией остается напряженной, но гораздо спокойнее, чем несколько недель назад, заявил на брифинге представитель МВД ФРГ Стив Альтер."На обеих границах в последние недели, по нашей информации, произошла разрядка. У нас есть гораздо менее значительные цифры по немецко-польской границе, что касается нелегального въезда из Белоруссию через Польшу. У нас также есть сведения, что миграционная динамика в Белоруссии еще полностью не снижена... но стала гораздо спокойнее", - сказал Альтер, добавив, что "мы знаем, что из Белоруссии происходит возвращение, добровольный выезд (мигрантов - ред) в страны происхождения"."Это означает, что ситуация остается серьезной, но по сравнению с прошлыми неделями она значительно спокойнее", - добавил представитель МВД.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://ria.ru/20211202/migratsiya-1761905026.html

белоруссия

германия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, германия, польша, мвд фрг, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии