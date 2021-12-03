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В Германии назвали ситуацию на польско-белорусской границе напряженной
В Германии назвали ситуацию на польско-белорусской границе напряженной - РИА Новости, 03.12.2021
В Германии назвали ситуацию на польско-белорусской границе напряженной
Ситуация на границе между Польшей и Белоруссией остается напряженной, но гораздо спокойнее, чем несколько недель назад, заявил на брифинге представитель МВД ФРГ РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:54
2021-12-03T13:54
2021-12-03T14:16
в мире
белоруссия
германия
польша
мвд фрг
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Ситуация на границе между Польшей и Белоруссией остается напряженной, но гораздо спокойнее, чем несколько недель назад, заявил на брифинге представитель МВД ФРГ Стив Альтер."На обеих границах в последние недели, по нашей информации, произошла разрядка. У нас есть гораздо менее значительные цифры по немецко-польской границе, что касается нелегального въезда из Белоруссию через Польшу. У нас также есть сведения, что миграционная динамика в Белоруссии еще полностью не снижена... но стала гораздо спокойнее", - сказал Альтер, добавив, что "мы знаем, что из Белоруссии происходит возвращение, добровольный выезд (мигрантов - ред) в страны происхождения"."Это означает, что ситуация остается серьезной, но по сравнению с прошлыми неделями она значительно спокойнее", - добавил представитель МВД.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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в мире, белоруссия, германия, польша, мвд фрг, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:54 03.12.2021 (обновлено: 14:16 03.12.2021)
В Германии назвали ситуацию на польско-белорусской границе напряженной
Представитель МВД ФРГ Альтер: ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной
БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости.
Ситуация на границе между Польшей
и Белоруссией
остается напряженной, но гораздо спокойнее, чем несколько недель назад, заявил на брифинге представитель МВД ФРГ
Стив Альтер.
"На обеих границах в последние недели, по нашей информации, произошла разрядка. У нас есть гораздо менее значительные цифры по немецко-польской границе, что касается нелегального въезда из Белоруссию через Польшу. У нас также есть сведения, что миграционная динамика в Белоруссии еще полностью не снижена... но стала гораздо спокойнее", - сказал Альтер, добавив, что "мы знаем, что из Белоруссии происходит возвращение, добровольный выезд (мигрантов - ред) в страны происхождения".
"Это означает, что ситуация остается серьезной, но по сравнению с прошлыми неделями она значительно спокойнее", - добавил представитель МВД.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.