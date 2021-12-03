Резников оценил численность российских войск у границы Украины
Минобороны Украины оценило численность российских войск у границы в 94,3 тысячи человек
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoМинистр обороны Украины Алексей Резников на заседании Верховной рады Украины
КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что численность войск РФ у границ Украины, которые "могут быть задействованы в эскалации" составляет 94,3 тысячи человек.
"Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы в эскалации, сегодня оцениваются в 94,3 тысячи человек", - сказал Резников, выступая в Раде в пятницу.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
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