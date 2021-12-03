https://ria.ru/20211203/granitsa-1761982771.html

Резников оценил численность российских войск у границы Украины

Резников оценил численность российских войск у границы Украины - РИА Новости, 03.12.2021

Резников оценил численность российских войск у границы Украины

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что численность войск РФ у границ Украины, которые "могут быть задействованы в эскалации" составляет РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:55

2021-12-03T11:55

2021-12-03T11:55

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КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что численность войск РФ у границ Украины, которые "могут быть задействованы в эскалации" составляет 94,3 тысячи человек.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.

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в мире, украина, министерство обороны украины, вооруженные силы рф, алексей резников, россия