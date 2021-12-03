https://ria.ru/20211203/gradskiy-1762032747.html

Проект "Голос" посвятили памяти Александра Градского

Проект "Голос" посвятили памяти Александра Градского - РИА Новости, 03.12.2021

Проект "Голос" посвятили памяти Александра Градского

Телевизионный проект "Голос", в котором несколько лет в качестве наставника конкурсантов выступал Александр Градский, посвятили памяти музыканта. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:30

2021-12-03T15:30

2021-12-03T15:30

шоубиз

александр градский

юрий аксюта

дмитрий нагиев

шоу "голос"

умер александр градский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 дек - РИА Новости. Телевизионный проект "Голос", в котором несколько лет в качестве наставника конкурсантов выступал Александр Градский, посвятили памяти музыканта."Даже в те моменты, когда самочувствие Александра Борисовича было нестабильным, он не оставлял свою команду без поддержки, считал это своим долгом. А мы в свою очередь считаем своим долгом показать то, над чем мастер работал. Не человек ушел из жизни – ушел из жизни целый мир. Этот проект мы посвящаем памяти маэстро, нашего учителя и друга", – сказал ведущий Дмитрий Нагиев в эфире нового выпуска программы.После вступительного слова программа продолжилась с плашкой "съемка 18 ноября".Художественный руководитель театра "Градский холл", певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Сообщалось, что с участием Градского снято две программы, которые еще не вышли в эфир. Продюсер шоу "Голос" Юрий Аксюта заявил, что замены наставнику на проекте нет.

https://ria.ru/20211203/gradskiy-1761963444.html

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александр градский, юрий аксюта, дмитрий нагиев, шоу "голос", умер александр градский