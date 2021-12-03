https://ria.ru/20211203/gospodderzhka-1761960694.html
Более 2,5 тысяч МСП Ивановской области получили господдержку
Более 2,5 тысяч МСП Ивановской области получили господдержку - РИА Новости, 03.12.2021
Более 2,5 тысяч МСП Ивановской области получили господдержку
Более 2,5 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса Ивановской области воспользовались федеральными мерами поддержки в связи с пандемией коронавируса, сообщил РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:15
2021-12-03T10:15
2021-12-03T10:15
ивановская область
бизнес
коронавирус в россии
господдержка
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ИВАНОВО, 3 дек – РИА Новости. Более 2,5 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса Ивановской области воспользовались федеральными мерами поддержки в связи с пандемией коронавируса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, малый и средний бизнес получил финансовую поддержка на общую сумму свыше 160 миллионов рублей.На поддержку могли и могут претендовать предприятия из 21 сфер деятельности. Среди них – парикмахерские и салоны красоты, стоматологические клиники, сфера допобразования для детей и взрослых, развлекательные учреждения, кинотеатры, музеи, зоопарки и другие.Для малого и среднего бизнеса, социально ориентированных НКО из наиболее пострадавших отраслей с 1 ноября доступны льготные кредиты по ставке 3% годовых по программе "ФОТ 3.0". По данным на конец ноября, для предприятий Ивановской области финансово-кредитными организациями одобрены 113 займов на общую сумму более 254 миллиона рублей.Кроме того, в Ивановской области ввели дополнительные налоговые льготы для бизнеса. В их числе – продление еще на год действия пониженных ставок при применении упрощенной системы налогообложения, а также по предложению губернатора региона Станислава Воскресенского льготы по налогу на имущество для торговых центров, если для арендаторов будет снижена арендная плата не менее чем на 50 процентов.
https://ria.ru/20211126/ivanovskaya-1760905384.html
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бизнес, коронавирус в россии, господдержка
ИВАНОВО, 3 дек – РИА Новости. Более 2,5 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса Ивановской области воспользовались федеральными мерами поддержки в связи с пандемией коронавируса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
По его словам, малый и средний бизнес получил финансовую поддержка на общую сумму свыше 160 миллионов рублей.
На поддержку могли и могут претендовать предприятия из 21 сфер деятельности. Среди них – парикмахерские и салоны красоты, стоматологические клиники, сфера допобразования для детей и взрослых, развлекательные учреждения, кинотеатры, музеи, зоопарки и другие.
Для малого и среднего бизнеса, социально ориентированных НКО из наиболее пострадавших отраслей с 1 ноября доступны льготные кредиты по ставке 3% годовых по программе "ФОТ 3.0". По данным на конец ноября, для предприятий Ивановской области финансово-кредитными организациями одобрены 113 займов на общую сумму более 254 миллиона рублей.
Кроме того, в Ивановской области ввели дополнительные налоговые льготы для бизнеса. В их числе – продление еще на год действия пониженных ставок при применении упрощенной системы налогообложения, а также по предложению губернатора региона Станислава Воскресенского льготы по налогу на имущество для торговых центров, если для арендаторов будет снижена арендная плата не менее чем на 50 процентов.