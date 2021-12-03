https://ria.ru/20211203/google-1761957877.html

Google отложил возращение сотрудников в офис из-за омикрон-штамма

Google отложил возращение сотрудников в офис из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 03.12.2021

Google отложил возращение сотрудников в офис из-за омикрон-штамма

Американский интернет-гигант Google, которым владеет корпорация Alphabet, снова откладывает возращение сотрудников в офис на опасениях по поводу распространения РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:52

2021-12-03T09:52

2021-12-03T09:52

распространение коронавируса

общество

сша

google

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761319369_0:121:3070:1848_1920x0_80_0_0_d9c70d20d4744c5d695c3d893df62f09.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американский интернет-гигант Google, которым владеет корпорация Alphabet, снова откладывает возращение сотрудников в офис на опасениях по поводу распространения нового штамма COVID-19 "омикрон", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на письмо компании сотрудникам.По словам представителя Google, которые приводит агентство, в компании наблюдается увеличение числа сотрудников, добровольно приходящих на ее объекты, и в последние недели почти 40% сотрудников в США прибыли в офисы.Ранее в четверг Google уведомил сотрудников в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, что их возвращение в офисы также будет отложено с запланированной даты 10 января.В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

https://ria.ru/20211203/omikron-1761951794.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сша, google, здоровье - общество, коронавирус covid-19