https://ria.ru/20211203/google-1761957877.html
Google отложил возращение сотрудников в офис из-за омикрон-штамма
Google отложил возращение сотрудников в офис из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 03.12.2021
Google отложил возращение сотрудников в офис из-за омикрон-штамма
Американский интернет-гигант Google, которым владеет корпорация Alphabet, снова откладывает возращение сотрудников в офис на опасениях по поводу распространения РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:52
2021-12-03T09:52
2021-12-03T09:52
распространение коронавируса
общество
сша
google
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американский интернет-гигант Google, которым владеет корпорация Alphabet, снова откладывает возращение сотрудников в офис на опасениях по поводу распространения нового штамма COVID-19 "омикрон", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на письмо компании сотрудникам.По словам представителя Google, которые приводит агентство, в компании наблюдается увеличение числа сотрудников, добровольно приходящих на ее объекты, и в последние недели почти 40% сотрудников в США прибыли в офисы.Ранее в четверг Google уведомил сотрудников в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, что их возвращение в офисы также будет отложено с запланированной даты 10 января.В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
https://ria.ru/20211203/omikron-1761951794.html
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общество, сша, google, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Google отложил возращение сотрудников в офис из-за омикрон-штамма
Google отложил возращение сотрудников в офис из-за нового штамма COVID-19 "омикрон"