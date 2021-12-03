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Голикова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась

Голикова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась - РИА Новости, 03.12.2021

Голикова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась

Эпидситуация по коронавирусу ухудшилась в четырёх регионах России: Калужской, Ростовской, Челябинской областях, Калмыкии, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:32

2021-12-03T14:32

2021-12-03T14:32

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Эпидситуация по коронавирусу ухудшилась в четырёх регионах России: Калужской, Ростовской, Челябинской областях, Калмыкии, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Более напряженной стала эпидобстановка в 4 субъектах Российской Федерации. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области, Республика Калмыкия. В то же время улучшение мы видим в Тюменской, Нижегородской, Ивановской области, Республике Чечня", - сказала Голикова, слова которой привели в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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2021

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