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Голикова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась
Голикова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась - РИА Новости, 03.12.2021
Голикова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась
Эпидситуация по коронавирусу ухудшилась в четырёх регионах России: Калужской, Ростовской, Челябинской областях, Калмыкии, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:32
2021-12-03T14:32
2021-12-03T14:32
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Эпидситуация по коронавирусу ухудшилась в четырёх регионах России: Калужской, Ростовской, Челябинской областях, Калмыкии, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Более напряженной стала эпидобстановка в 4 субъектах Российской Федерации. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области, Республика Калмыкия. В то же время улучшение мы видим в Тюменской, Нижегородской, Ивановской области, Республике Чечня", - сказала Голикова, слова которой привели в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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РИА Новости
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Голикова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась
Вице-премьер Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в четырех регионах России