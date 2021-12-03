https://ria.ru/20211203/gensek-1762129385.html

Генсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"

Генсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон" - РИА Новости, 03.12.2021

Генсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал карательными и неэффективными запреты на поездки для жителей отдельных стран и регионов в контексте выявленного недавно... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T23:10

2021-12-03T23:10

2021-12-03T23:12

в мире

оон

антониу гутерреш

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ООН, 3 дек - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал карательными и неэффективными запреты на поездки для жителей отдельных стран и регионов в контексте выявленного недавно штамма COVID-19 "омикрон"."С вирусом, который действительно не знает границ, ограничения на поездки, изолирующие какую-либо одну страну или регион, являются несправедливыми, карательными и неэффективными", - написал Гутерреш в Twitter."Я призываю все правительства вместо этого рассмотреть возможность многократного тестирования для путешественников вместе с другими надлежащими и действительно эффективными мерами", - добавил он.

https://ria.ru/20211203/koronavirus-1762084881.html

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в мире, оон, антониу гутерреш