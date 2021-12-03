Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211203/gazprombank-1761976113.html
"Газпром-Медиа" стал акционером "МФ Технологий"
"Газпром-Медиа" стал акционером "МФ Технологий" - РИА Новости, 03.12.2021
"Газпром-Медиа" стал акционером "МФ Технологий"
Газпромбанк передал "Газпром-Медиа Холдингу" 45% акций компании "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций VK, сообщил холдинг. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:24
2021-12-03T13:11
экономика
газпромбанк
газпром-медиа холдинг
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735510844_0:10:1181:674_1920x0_80_0_0_08500da5cf4b9c5224b18cba054cd046.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Газпромбанк передал "Газпром-Медиа Холдингу" 45% акций компании "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций VK, сообщил холдинг."Газпромбанк" (Акционерное общество) принял решение о внесении в качестве вклада в имущество АО "Газпром-Медиа Холдинг" пакета акций в размере 45% уставного капитала АО "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций VK (Mail.ru Group Limited). В результате внесения вклада АО "Газпром-Медиа Холдинг" становится акционером АО "МФ Технологии", - говорится в сообщении.Ранее холдинг USM Алишера Усманова вышел из капитала VK (ранее - Mail.ru Group), продав группе "Согаз" 45% акций компании "МФ Технологии", об этом USM сообщил в четверг. В свою очередь Газпромбанк получил 36% контролирующей VK компании в результате сделки со Сбербанком, о завершении покупки было объявлено в конце ноября.Еще 9% в "МФ Технологии" USM владел напрямую, как говорили РИА Новости в USM, данный пакет "находится в сделке с Газпромбанком". С учетом этих акций, Газпромбанк консолидировал 45% "МФ Технологий", которые передаются медиа-холдингу. В результате "Газпром-медиа" вместе с "Согазом" будут иметь по 45% в "МФ Технологии", у "Ростеха" останутся 10%.VK - одна из крупнейших интернет-компаний в рунете. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты, портал и мессенджер ICQ. Помимо этого, компании принадлежат соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте", образовательные сервисы GeekBrains и Skillbox. В группу также входит игровое подразделение My.Games.
https://ria.ru/20211203/vk-1761999194.html
https://ria.ru/20211130/yappy-1761499489.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735510844_93:0:1066:730_1920x0_80_0_0_42eb0345af6f6e3625d6993b400947a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, газпромбанк, газпром-медиа холдинг, россия
11:24 03.12.2021 (обновлено: 13:11 03.12.2021)
 
"Газпром-Медиа" стал акционером "МФ Технологий"

"Газпром-Медиа" стал акционером "МФ Технологий", получив от Газпромбанка 45% в компании

© Фото : пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Газпромбанк передал "Газпром-Медиа Холдингу" 45% акций компании "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций VK, сообщил холдинг.
"Газпромбанк" (Акционерное общество) принял решение о внесении в качестве вклада в имущество АО "Газпром-Медиа Холдинг" пакета акций в размере 45% уставного капитала АО "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций VK (Mail.ru Group Limited). В результате внесения вклада АО "Газпром-Медиа Холдинг" становится акционером АО "МФ Технологии", - говорится в сообщении.
Борис Добродеев - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
Вчера, 13:06
Гендиректор VK Добродеев уходит из компании
Ранее холдинг USM Алишера Усманова вышел из капитала VK (ранее - Mail.ru Group), продав группе "Согаз" 45% акций компании "МФ Технологии", об этом USM сообщил в четверг. В свою очередь Газпромбанк получил 36% контролирующей VK компании в результате сделки со Сбербанком, о завершении покупки было объявлено в конце ноября.
Еще 9% в "МФ Технологии" USM владел напрямую, как говорили РИА Новости в USM, данный пакет "находится в сделке с Газпромбанком". С учетом этих акций, Газпромбанк консолидировал 45% "МФ Технологий", которые передаются медиа-холдингу. В результате "Газпром-медиа" вместе с "Согазом" будут иметь по 45% в "МФ Технологии", у "Ростеха" останутся 10%.
VK - одна из крупнейших интернет-компаний в рунете. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты, портал и мессенджер ICQ. Помимо этого, компании принадлежат соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте", образовательные сервисы GeekBrains и Skillbox. В группу также входит игровое подразделение My.Games.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 17:06
"Газпром-Медиа" запустил "российский TikTok" Yappy
 
ЭкономикаГазпромбанкГазпром-Медиа ХолдингРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похудении
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
00:01В России отмечают один из главных церковных праздников
23:48Google обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*
23:44В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе
23:41Захарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях
23:10Генсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"
22:57Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью" Андрей Измайлов
Лента новостейМолния
Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похуденииВ Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района РостокиноВ России отмечают один из главных церковных праздниковGoogle обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школеЗахарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действияхГенсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью" Андрей Измайлов