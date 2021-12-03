https://ria.ru/20211203/gazprombank-1761976113.html

"Газпром-Медиа" стал акционером "МФ Технологий"

"Газпром-Медиа" стал акционером "МФ Технологий" - РИА Новости, 03.12.2021

"Газпром-Медиа" стал акционером "МФ Технологий"

Газпромбанк передал "Газпром-Медиа Холдингу" 45% акций компании "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций VK, сообщил холдинг. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:24

2021-12-03T11:24

2021-12-03T13:11

экономика

газпромбанк

газпром-медиа холдинг

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Газпромбанк передал "Газпром-Медиа Холдингу" 45% акций компании "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций VK, сообщил холдинг."Газпромбанк" (Акционерное общество) принял решение о внесении в качестве вклада в имущество АО "Газпром-Медиа Холдинг" пакета акций в размере 45% уставного капитала АО "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций VK (Mail.ru Group Limited). В результате внесения вклада АО "Газпром-Медиа Холдинг" становится акционером АО "МФ Технологии", - говорится в сообщении.Ранее холдинг USM Алишера Усманова вышел из капитала VK (ранее - Mail.ru Group), продав группе "Согаз" 45% акций компании "МФ Технологии", об этом USM сообщил в четверг. В свою очередь Газпромбанк получил 36% контролирующей VK компании в результате сделки со Сбербанком, о завершении покупки было объявлено в конце ноября.Еще 9% в "МФ Технологии" USM владел напрямую, как говорили РИА Новости в USM, данный пакет "находится в сделке с Газпромбанком". С учетом этих акций, Газпромбанк консолидировал 45% "МФ Технологий", которые передаются медиа-холдингу. В результате "Газпром-медиа" вместе с "Согазом" будут иметь по 45% в "МФ Технологии", у "Ростеха" останутся 10%.VK - одна из крупнейших интернет-компаний в рунете. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты, портал и мессенджер ICQ. Помимо этого, компании принадлежат соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте", образовательные сервисы GeekBrains и Skillbox. В группу также входит игровое подразделение My.Games.

https://ria.ru/20211203/vk-1761999194.html

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экономика, газпромбанк, газпром-медиа холдинг, россия