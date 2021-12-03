https://ria.ru/20211203/gazprom-1762005692.html

"Газпром" за пять лет вложил в ЯНАО более триллиона рублей

"Газпром" за пять лет вложил в ЯНАО более триллиона рублей - РИА Новости, 03.12.2021

"Газпром" за пять лет вложил в ЯНАО более триллиона рублей

"Газпром" в 2016-2021 годах инвестирует в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в общей сложности более 1 триллиона рублей, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:34

2021-12-03T13:34

2021-12-03T13:34

ямало-ненецкий автономный округ

экономика

санкт-петербург

газпром нефть

ямал

газпром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. "Газпром" в 2016-2021 годах инвестирует в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в общей сложности более 1 триллиона рублей, сообщает пресс-служба губернатора Ямала.В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Стороны подчеркнули стратегический характер сотрудничества компании и округа."Месторождения Надым-Пур-Тазовского региона обеспечивают существенный объем добычи газа Группы "Газпром". На полуострове Ямал создан новый мощный центр газодобычи. Он становится ключевым для газоснабжения российских потребителей и поставок газа на экспорт. "Газпром" продолжает развивать ресурсную базу и производственные мощности в регионе. В 2016-2021 годах объем капитальных вложений предприятий Группы - без учета "Газпром нефти" - на территории округа превысит 1 триллион рублей", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что "Газпром" на системной основе участвует в реализации социально значимых проектов в ЯНАО - в частности, программ поддержки коренных малочисленных народов Севера, проектов в области культуры и спорта, образования и здравоохранения. Например, в 2020 году в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции на средства "Газпрома" медицинские учреждения округа приобрели оборудование и лекарства. Стороны обсудили перспективы участия "Газпрома" в новых социальных проектах в округе."Вместе мы реализуем проекты, которые позволяют обеспечивать наш округ социальной и транспортной инфраструктурой, жильем. Важным направлением нашего взаимодействия являются вопросы экологии и сохранения арктической природы. Один из последних проектов, которые вы поддержали, – программа изучения уникального лежбища моржей в непосредственной близости от реализации нового проекта на Харасавэе. Их соседство с промыслом подтверждает самые высокие стандарты работы компании с точки зрения защиты природы. В текущем году ученые уже приступили к исследованиям", – сказал Артюхов, обращаясь к Миллеру. Слова губернатора приводятся в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20211115/yanao-1759118519.html

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экономика, санкт-петербург, газпром нефть, ямал, газпром