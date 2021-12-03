https://ria.ru/20211203/gadzhety-1761952925.html
Дед Мороз рассказал, пользуется ли он гаджетами и интернетом
Дед Мороз рассказал, пользуется ли он гаджетами и интернетом - РИА Новости, 03.12.2021
Дед Мороз рассказал, пользуется ли он гаджетами и интернетом
Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, что пользуется гаджетами, деменция ему не страшна. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:01
2021-12-03T09:01
2021-12-03T11:07
общество
дед мороз
новый год
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, что пользуется гаджетами, деменция ему не страшна."А что ж тут сложного? Кнопочки надавил, главное - вовремя. И последовательность соблюсти, а все остальное – это дело техники. Мозги надо подключать, конечно, деменция мне не страшна", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, пользуется ли он гаджетами и интернетом.Читайте полный текст интервью Деда Мороза >>
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общество, дед мороз, новый год
09:01 03.12.2021 (обновлено: 11:07 03.12.2021)
Дед Мороз рассказал, пользуется ли он гаджетами и интернетом
Дед Мороз о пользовании гаджетами: это несложно, только мозги надо подключать