https://ria.ru/20211203/gadzhety-1761952925.html

Дед Мороз рассказал, пользуется ли он гаджетами и интернетом

Дед Мороз рассказал, пользуется ли он гаджетами и интернетом - РИА Новости, 03.12.2021

Дед Мороз рассказал, пользуется ли он гаджетами и интернетом

Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, что пользуется гаджетами, деменция ему не страшна. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:01

2021-12-03T09:01

2021-12-03T11:07

общество

дед мороз

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759242736_0:150:3076:1881_1920x0_80_0_0_0412b7b753f729957324f4e5e8c54ece.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, что пользуется гаджетами, деменция ему не страшна."А что ж тут сложного? Кнопочки надавил, главное - вовремя. И последовательность соблюсти, а все остальное – это дело техники. Мозги надо подключать, конечно, деменция мне не страшна", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, пользуется ли он гаджетами и интернетом.Читайте полный текст интервью Деда Мороза >>

https://ria.ru/20211202/maska-1761749342.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дед мороз, новый год