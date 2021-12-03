https://ria.ru/20211203/gaaga-1762089644.html

В Гааге задержали 50 демонстрантов при попытке ворваться в здание ОЗХО

В Гааге задержали 50 демонстрантов при попытке ворваться в здание ОЗХО - РИА Новости, 03.12.2021

В Гааге задержали 50 демонстрантов при попытке ворваться в здание ОЗХО

Около 50 курдских демонстрантов задержаны при попытке ворваться в здание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, сообщила голландская... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T18:34

2021-12-03T18:34

2021-12-03T19:32

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ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. Около 50 курдских демонстрантов задержаны при попытке ворваться в здание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, сообщила голландская полиция."Около пятидесяти задержанных демонстрантов, которые находились на месте, были доставлены в полицейский участок", - говорится в сообщении полиции Гааги в Twitter.Как сообщала ранее газета Algemeen Dagblad, в пятницу у ОЗХО собрались десятки курдских демонстрантов, обвиняющих турецкую армию в применении химического оружия на севере Ирака.Полиция Нидерландов прибыла на место, когда протестующие пытались прорваться в здание и заблокировали вход в него.

https://ria.ru/20211203/isteriya-1762066776.html

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в мире, нидерланды, ирак, гаага