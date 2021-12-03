https://ria.ru/20211203/gaaga-1762089644.html
В Гааге задержали 50 демонстрантов при попытке ворваться в здание ОЗХО
В Гааге задержали 50 демонстрантов при попытке ворваться в здание ОЗХО - РИА Новости, 03.12.2021
В Гааге задержали 50 демонстрантов при попытке ворваться в здание ОЗХО
Около 50 курдских демонстрантов задержаны при попытке ворваться в здание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, сообщила голландская... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T18:34
2021-12-03T18:34
2021-12-03T19:32
в мире
нидерланды
ирак
гаага
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587006513_0:223:3246:2048_1920x0_80_0_0_2b87c9d975fb8937e3f2d2694b0e1b3c.jpg
ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. Около 50 курдских демонстрантов задержаны при попытке ворваться в здание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, сообщила голландская полиция."Около пятидесяти задержанных демонстрантов, которые находились на месте, были доставлены в полицейский участок", - говорится в сообщении полиции Гааги в Twitter.Как сообщала ранее газета Algemeen Dagblad, в пятницу у ОЗХО собрались десятки курдских демонстрантов, обвиняющих турецкую армию в применении химического оружия на севере Ирака.Полиция Нидерландов прибыла на место, когда протестующие пытались прорваться в здание и заблокировали вход в него.
https://ria.ru/20211203/isteriya-1762066776.html
нидерланды
ирак
гаага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587006513_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_95d556ac0ab3d86a544d45325109a587.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, ирак, гаага
18:34 03.12.2021 (обновлено: 19:32 03.12.2021)
В Гааге задержали 50 демонстрантов при попытке ворваться в здание ОЗХО
Полиция в Гааге задержала около 50 демонстрантов при попытке ворваться в здание ОЗХО