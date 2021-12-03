https://ria.ru/20211203/fas-1762095206.html

ФАС разрешила "Согазу" приобрести долю VK

ФАС разрешила "Согазу" приобрести долю VK - РИА Новости, 03.12.2021

ФАС разрешила "Согазу" приобрести долю VK

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство страховой группы "Согаз" о приобретении 45% акций компании "МФ Технологии", которая владеет... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T19:02

2021-12-03T19:02

2021-12-03T19:02

технологии

алишер усманов

вконтакте

ао согаз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055306_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_717a42666587f528944fa2f16cee795c.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство страховой группы "Согаз" о приобретении 45% акций компании "МФ Технологии", которая владеет долей в VK, говорится в материалах ведомства."ФАС России рассмотрела ходатайство АО "Согаз" о приобретении 45% голосующих акций АО "МФ Технологии" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в документе.Холдинг USM Алишера Усманова в четверг сообщил, что вышел из капитала VK (ранее - Mail.ru Group), продав группе "Согаз" 45% акций компании "МФ Технологии" (которыми владел через "Мегафон"). "МФ Технологии" контролирует 57,3% голосующих акций VK (экономическая доля - 4,8%).В свою очередь Газпромбанк получил 36% контролирующей VK компании в результате сделки со Сбербанком, о завершении покупки было объявлено в конце ноября. Еще 9% в "МФ Технологии" USM владел напрямую; как говорили РИА Новости в USM, данный пакет "находится в сделке с Газпромбанком".С учетом этих акций, Газпромбанк консолидировал 45% "МФ Технологий", которые передаются "Газпром-медиа Холдингу". В результате "Газпром-медиа" вместе с "Согазом" будут иметь по 45% в "МФ Технологии", оставшиеся 10% - у "Ростеха".VK - одна из крупнейших интернет-компаний в рунете. В ее состав входят сервис электронной почты, соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте", мессенджер ICQ. Помимо этого, компании принадлежат образовательные сервисы GeekBrains и Skillbox, игровое подразделеие My.Games.

https://ria.ru/20211203/vk-1762013814.html

https://ria.ru/20211202/vkontakte-1761780079.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, алишер усманов, вконтакте, ао согаз, россия