ФАС разрешила "Согазу" приобрести долю VK
ФАС разрешила "Согазу" приобрести 45% компании, контролирующей VK
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© Фото : ВКонтакте
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство страховой группы "Согаз" о приобретении 45% акций компании "МФ Технологии", которая владеет долей в VK, говорится в материалах ведомства.
"ФАС России рассмотрела ходатайство АО "Согаз" о приобретении 45% голосующих акций АО "МФ Технологии" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в документе.
Холдинг USM Алишера Усманова в четверг сообщил, что вышел из капитала VK (ранее - Mail.ru Group), продав группе "Согаз" 45% акций компании "МФ Технологии" (которыми владел через "Мегафон"). "МФ Технологии" контролирует 57,3% голосующих акций VK (экономическая доля - 4,8%).
В свою очередь Газпромбанк получил 36% контролирующей VK компании в результате сделки со Сбербанком, о завершении покупки было объявлено в конце ноября. Еще 9% в "МФ Технологии" USM владел напрямую; как говорили РИА Новости в USM, данный пакет "находится в сделке с Газпромбанком".
С учетом этих акций, Газпромбанк консолидировал 45% "МФ Технологий", которые передаются "Газпром-медиа Холдингу". В результате "Газпром-медиа" вместе с "Согазом" будут иметь по 45% в "МФ Технологии", оставшиеся 10% - у "Ростеха".
VK - одна из крупнейших интернет-компаний в рунете. В ее состав входят сервис электронной почты, соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте", мессенджер ICQ. Помимо этого, компании принадлежат образовательные сервисы GeekBrains и Skillbox, игровое подразделеие My.Games.