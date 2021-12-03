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Япония назвала "крайне прискорбным" возобновление полетов истребителей F-16
Япония назвала "крайне прискорбным" возобновление полетов истребителей F-16 - РИА Новости, 03.12.2021
Япония назвала "крайне прискорбным" возобновление полетов истребителей F-16
Япония обеспокоена возобновлением полетов американских истребителей, несмотря на требование не делать это до выяснения причин инцидента со сбросом горючего... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T07:09
2021-12-03T10:40
в мире
токио
сша
япония
f-16
нобуо киси
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ТОКИО, 3 дек — РИА Новости. Япония обеспокоена возобновлением полетов американских истребителей, несмотря на требование не делать это до выяснения причин инцидента со сбросом горючего вблизи жилых районов.Во вторник F-16, приписанный к базе Мисава в Японии, совершил аварийную посадку в аэропорту Аомори, для выполнения которой он скинул два топливных бака. Один из них обнаружили около муниципалитета поселка Фукаура. Еще один до сих пор не найден. Сообщений о пострадавших не поступало.Истребитель находится в аэропорту Аомори. Перекрытие взлетно-посадочной полосы привело к задержке и отмене гражданских рейсов.Япония сделала американской стороне представление с требованием как можно скорее переместить истребитель из аэропорта Аомори и убрать топливный бак. Также в Токио настаивают на том, чтобы Вашингтон прекратил полеты F-16 до обеспечения их безопасности и выяснения всех причин произошедшего. Однако администрация города Мисава уже через два дня после происшествия зафиксировала возобновление полетов.
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в мире, токио, сша, япония, f-16, нобуо киси
07:09 03.12.2021 (обновлено: 10:40 03.12.2021)
 
Япония назвала "крайне прискорбным" возобновление полетов истребителей F-16

Министр обороны Японии Киси: возобновление полетов истребителей F-16 крайне прискорбно

© AP Photo / Wally SantanaИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Wally Santana
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ТОКИО, 3 дек — РИА Новости. Япония обеспокоена возобновлением полетов американских истребителей, несмотря на требование не делать это до выяснения причин инцидента со сбросом горючего вблизи жилых районов.

"Это вызывает крайнее сожаление", — сказал на пресс-конференции в Токио министр обороны страны Нобуо Киси. Его слова приводит агентство Киодо.

Во вторник F-16, приписанный к базе Мисава в Японии, совершил аварийную посадку в аэропорту Аомори, для выполнения которой он скинул два топливных бака. Один из них обнаружили около муниципалитета поселка Фукаура. Еще один до сих пор не найден. Сообщений о пострадавших не поступало.
Истребитель находится в аэропорту Аомори. Перекрытие взлетно-посадочной полосы привело к задержке и отмене гражданских рейсов.
Япония сделала американской стороне представление с требованием как можно скорее переместить истребитель из аэропорта Аомори и убрать топливный бак. Также в Токио настаивают на том, чтобы Вашингтон прекратил полеты F-16 до обеспечения их безопасности и выяснения всех причин произошедшего. Однако администрация города Мисава уже через два дня после происшествия зафиксировала возобновление полетов.
Истребитель F-16 ВВС Бельгии - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
1 декабря, 08:53
Япония сделала представление США из-за аварийного сброса топлива с F16
 
В миреТокиоСШАЯпонияF-16Нобуо Киси
 
 
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