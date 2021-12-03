https://ria.ru/20211203/f-16-1761947505.html

Япония назвала "крайне прискорбным" возобновление полетов истребителей F-16

Япония назвала "крайне прискорбным" возобновление полетов истребителей F-16 - РИА Новости, 03.12.2021

Япония назвала "крайне прискорбным" возобновление полетов истребителей F-16

Япония обеспокоена возобновлением полетов американских истребителей, несмотря на требование не делать это до выяснения причин инцидента со сбросом горючего... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T07:09

2021-12-03T07:09

2021-12-03T10:40

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ТОКИО, 3 дек — РИА Новости. Япония обеспокоена возобновлением полетов американских истребителей, несмотря на требование не делать это до выяснения причин инцидента со сбросом горючего вблизи жилых районов.Во вторник F-16, приписанный к базе Мисава в Японии, совершил аварийную посадку в аэропорту Аомори, для выполнения которой он скинул два топливных бака. Один из них обнаружили около муниципалитета поселка Фукаура. Еще один до сих пор не найден. Сообщений о пострадавших не поступало.Истребитель находится в аэропорту Аомори. Перекрытие взлетно-посадочной полосы привело к задержке и отмене гражданских рейсов.Япония сделала американской стороне представление с требованием как можно скорее переместить истребитель из аэропорта Аомори и убрать топливный бак. Также в Токио настаивают на том, чтобы Вашингтон прекратил полеты F-16 до обеспечения их безопасности и выяснения всех причин произошедшего. Однако администрация города Мисава уже через два дня после происшествия зафиксировала возобновление полетов.

https://ria.ru/20211201/yaponiya-1761575728.html

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в мире, токио, сша, япония, f-16, нобуо киси