https://ria.ru/20211203/elka-1761964955.html

В Лондоне опозорились с рождественской елкой

"Она что, воевала?" В Британии высмеяли главную рождественскую елку - РИА Новости, 03.12.2021

В Лондоне опозорились с рождественской елкой

Пользователи твиттера раскритиковали рождественскую елку на Трафальгарской площади в Лондоне, считающуюся главным праздничным деревом в Британии. Об этом пишет... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:37

2021-12-03T10:37

2021-12-03T11:33

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пользователи твиттера раскритиковали рождественскую елку на Трафальгарской площади в Лондоне, считающуюся главным праздничным деревом в Британии. Об этом пишет Evening Standard."Дерево, подаренное Норвегией по давней традиции, привлекло внимание общественности по совершенно не относящимся к празднику причинам", — сообщило издание.В соцсетях публикуются многочисленные фото елки, сделанные как ночью, так и при дневном свете. Можно заметить, что у основания рождественского символа не хватает веток."Черт возьми, оно что, воевало?" — написал Joshua Geake."Остальная часть застряла в порту в Роттердаме из-за бумажной волокиты", — пошутил пользователь Naulus Madley.Также некоторые комментаторы предположили, что это может быть "посланием от Норвегии"."Норвежцы нас больше не любят?" — написал один из пользователей.Нашлись и те, кто увидел в этом отсылку к недавним футбольным новостям."Норвегия не оценила решение "Манчестер Юнайтед" уволить Сульшера", — предположил Joe M.К дискуссии также присоединился мэр Лондона Садик Хан, который лично осмотрел дерево и сообщил, что оно ему понравилось.Рождественская елка на Трафальгарской площади устанавливается с 1947 года. Столица Норвегии Осло дарит ее Лондону в благодарность за помощь во время Второй мировой войны. Для этого обычно используется ель 50 или 60 лет, высотой не более 20 метров. Церемония рубки проходит в ноябре при участии британского посла.

https://ria.ru/20211203/chudesa-1761962464.html

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в мире, норвегия, лондон, великобритания, садик хан